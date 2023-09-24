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“中银之夜”中秋音乐会在柏林中国文化中心举行

2023年09月24日14:44 | 来源：人民网-国际频道
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“中银之夜”中秋音乐会现场。柏林中国文化中心供图
“中银之夜”中秋音乐会现场。柏林中国文化中心供图

人民网柏林9月22日电 （记者张慧中） 9月20日晚，“中银之夜”中秋音乐会在柏林中国文化中心举行，来自中德两国政界、文化界、工商界和华侨华人代表共150多人出席此次活动。

中国驻德国大使馆公使张军辉出席音乐会并致辞。他表示，当今世界面临重大转折，归根结底人类仍然要解决发展、和平两大课题，中德双方应进一步加强人文交流，扩大经贸合作，求同存异，推动中德互利合作关系行稳致远。

此场音乐会由柏林中国文化中心和中国银行共同举办，是由中国文化和旅游部主办、各海外中国文化中心共同参与的全球联动文化品牌活动“天涯共此时——中秋节”的系列活动之一。

中国银行法兰克福分行行长胡善君表示，中国银行在德经营34年，始终致力于推动中德两国经贸合作、人文交流，坚定以金融力量服务中国优秀传统文化的传承与弘扬。

德国基民盟经济委员会主席团成员于尔根·盖辛格表示，经济文化交流对所有人来说至关重要。中国银行为全球大银行，在德国、尤其是金融中心法兰克福设立分行具有重要战略意义，中国银行在德国的发展是中德关系中的成功案例。

柏林中国文化中心主任孙勤航表示，中国银行与中国文化和旅游部通过深化部行合作，共同搭建起文化旅游与金融合作发展的新平台。“中银之夜”中秋音乐会正是文化中心和中国银行积极开展交流合作的成果。

音乐会上，著名旅德青年钢琴家张海鸥演奏了王建中、巴赫、贝多芬、李斯特、肖邦等中外作曲家的名曲。他娴熟的钢琴技巧、丰富的舞台表现力，赢得了现场观众一次次热烈的掌声，最后加演的曲目《黄河颂》以其磅礴的气势将全场气氛推向高潮。

观众们表示，中秋音乐会精彩纷呈，令人印象深刻。艾维莉女士用流利的中文表示，今晚的每一首乐曲都给人以美的享受。华侨吴先生表示，这场中秋活动使华侨同胞们感到格外亲切，尤其当乐曲《浏阳河》的旋律响起时，海外游子无比思念家乡，思念祖国。

据悉，作为“天涯共此时——中秋节”的系列活动，9月下旬，柏林中国文化中心还将举办京剧艺术文化沙龙、德国学生体验中秋文化等活动。

旅德青年钢琴家张海鸥在音乐会现场演奏。柏林中国文化中心供图
旅德青年钢琴家张海鸥在音乐会现场演奏。柏林中国文化中心供图
(责编：王禹蘅、吴成良)

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