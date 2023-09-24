玻利维亚总统阿尔塞在埃尔埃斯皮诺公路项目竣工通车仪式上致辞。中国中铁供图

人民网里约热内卢9月21日电 （记者时元皓）当地时间9月21日，由中国中铁承建的玻利维亚埃尔埃斯皮诺公路项目竣工通车仪式在玻南部城市博尤伊韦举行，玻利维亚总统阿尔塞出席活动并致辞。

阿尔塞在致辞中表示，埃尔埃斯皮诺公路项目建成具有历史性意义，原本泥泞颠簸的土路变成畅通无阻的坦途，将有力加快玻利维亚东部区域的连接。感谢中国政府提供融资和技术支持，感谢中国企业运用智慧和科技修建高质量公路，希望该公路如数百年的印加古道一样，不断服务民众生产生活，促进当地工业化。

埃尔埃斯皮诺公路项目建设团队成员合影庆祝竣工通车。中国中铁供图

中铁国际集团南美分公司总经理高政亮表示，在建设过程中，企业积极践行“一带一路”倡议，坚持高标准、可持续、惠民生目标。项目的竣工和通车，进一步完善了玻利维亚国家干线公路网络布局，将有力促进沿线农业、牧业、工业和旅游等资源开发，极大促进地区人员和货物流动，有力带动当地经济社会发展，造福广大民众。

埃尔埃斯皮诺公路项目是中玻两国在基础设施领域的重点合作项目，由中国进出口银行提供贷款支持，中国中铁承建。项目位于玻利维亚东部的圣克鲁斯省境内，全长159公里，按照二级公路标准建设，是玻利维亚36号公路网客货运专线的核心组成部分，穿越圣克鲁斯省南部瓜拉尼少数民族自治区及重要农牧业产区，连接南美国际运输主干线。

埃尔埃斯皮诺公路项目互通立交航拍。中国中铁供图

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