新华社拉巴特9月23日电（记者霍晶）应摩洛哥全国自由人士联盟邀请，中共中央政治局委员、北京市委书记尹力率中共代表团于9月21日至23日访摩，会见自盟政治局委员、众议院副议长奥马尔，真实性与现代党总书记、司法大臣瓦赫比，独立党总书记、装备与水利大臣巴拉卡，拉巴特-萨累-肯尼特拉大区委员会主席阿布迪等。

尹力表示，在习近平主席和穆罕默德六世国王战略引领下，中摩关系快速发展。中方愿以中摩建交65周年为契机，与摩方深化交流合作，推动中摩战略伙伴关系得到新的更大发展。中国共产党愿与摩政党深化治党治国理念交流，在现代化道路上携手前行。北京愿与摩方拓展人文、金融等领域合作。尹力并就摩近期发生强震造成重大人员伤亡向摩方表示慰问。

摩方感谢中方支持摩救灾重建，表示愿落实好两国元首重要共识，深化两国发展战略对接和现代化经验互鉴，摩政府、政党及地方愿与中方进一步加强交流合作，推动非中、阿中友好事业，共同壮大全球南方力量。

访问期间，尹力还出席中国（北京）－摩洛哥经贸投资合作研讨会，见证中非发展基金与摩阿提佳瑞瓦法银行签署合作框架协议，以及北京第二外国语学院与穆罕默德五世大学交换合作协议，为北京第二外国语学院（摩洛哥）揭牌，出席“你好，北京”文化交流活动。

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