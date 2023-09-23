新华社杭州9月22日电（记者段菁菁、孙哲）亚奥理事会与杭州亚组委22日在杭州亚运会主媒体中心联合举行新闻通气会，亚奥理事会代理主席拉贾·兰迪尔·辛格表示，亚洲大家庭是团结的、有力量的，要心连心面向未来。

谈到杭州亚运会主题口号“心心相融，@未来”，辛格表示亚奥理事会非常认可这一主题，并且愿意继续推动和传播。“亚运会是一个和平、和谐的盛会，我们亚洲大家庭要继续心连心面向未来，这是对全世界的一个召唤。”

“我们亚洲是团结的、有力量的，我们有计划、有目标。”辛格期待亚洲的年轻一代能秉持“心心相融，@未来”这样的共识，继续进步和成长。

辛格在来到杭州亚运会主媒体中心后表示，这里非常漂亮，基础设施建设非常好。“我为杭州亚运会能为我们提供的环境和设施感到非常自豪，运动员村也令人惊叹。我曾是一名运动员，在很多运动员村待过，我认为这是我见过最好的一个。”

辛格谈到，他的女儿将参加亚运会射击比赛。“1982年新德里亚运会，我的父亲是亚奥理事会主席，我当时也是代表印度队参加射击比赛，这就是一代代的传承。”辛格表示，他非常期待以退役运动员的身份来观看比赛，也希望包括他的女儿在内的所有运动员都能在杭州亚运会上取得好成绩。

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