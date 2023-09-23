新华社杭州9月23日电 国际奥委会主席巴赫23日到访杭州亚运会亚运村，并与参赛运动员进行交流。他在接受采访时表示，运动员们对于亚运村的情况非常满意。

“我刚刚和很多运动员们进行了交流，他们对亚运村的条件非常满意，尤其是村里的食物。他们期待着在本届亚运会大放异彩。”巴赫说。

巴赫还特别提到了运动员村内的徽章交换中心。在这里，你可以不用讲话，机器装置上，旋转的徽章托盘里有多个徽章待选，放置一个徽章进去，就可以挑选任意一个想要的徽章。

亚奥理事会代理主席拉贾·兰迪尔·辛格此前在参观运动员村后也表示，对运动员村的建设非常满意。他说，在像亚运会这样的大赛里，运动员村非常重要，所有的服务都要以运动员为中心，在这一点上杭州亚运会做得很好。

巴赫将出席23日晚的杭州亚运会开幕式，他表达了对于杭州亚运会的超高期待。“杭州亚运会将在许多不同的方面树立新标准，并且迎来大量的新项目。这同时是一届可持续的亚运会，通过有效的管理系统助力实现亚运会碳中和。”

“这将为此后举办的亚运会树立榜样。”亚奥理事会代理总干事维诺德·帝瓦里也对杭州的环保理念和绿色风情印象深刻。

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