9月22日，“一带一路”倡议十周年学术研讨会在蒙古国外交部会议厅举行。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托9月23日电（记者霍文）22日，由蒙古国科学院国际问题研究所、蒙中友协主办，蒙古国外交部、中国驻蒙使馆支持举办的“一带一路”倡议十周年：蒙古国的参与和远景学术研讨会在乌兰巴托举行。蒙古国国务秘书安赫巴雅尔、科学院副院长楚伦巴特尔、国际问题研究所所长佐乐保、蒙中友协主席巴特苏赫、副主席恩赫图娅、中国驻蒙使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙等中蒙两国政府官员、专家学者60余人与会。

安赫巴雅尔在开幕式致辞中表示，中国提出“一带一路”倡议十年来，依托共享发展机遇和互利互惠理念，本着共商共建共享的基本原则开展合作，为沿线国家和地区的发展发挥了重要作用。蒙古国“草原之路”与“一带一路”实施对接中，蒙中两国正在积极推进基础设施、贸易、投资、人文等各领域合作项目。中蒙俄经济走廊建设对于内陆国蒙古国的商品进入国际市场具有重要意义。

中国国际问题研究院副院长于江作了题为《“一带一路”倡议：中国周边国家政策与蒙古国》主旨报告。他指出，中蒙两国共建“一带一路”面临着重要的历史机遇。中蒙两国以构建中蒙命运共同体为引领，不仅能不断深化两国的友好、互信与合作，推动中蒙全面战略伙伴关系向更高水平迈进，开启中蒙合作提质、升级的新篇章，而且可以为本地区注入更多的稳定性和确定性，在共建“一带一路”的道路上，共同树立合作的标杆、互信的典范、共赢的榜样。

研讨会上，来自蒙中友协、蒙古国科学院国际问题研究所、哲学研究所、地理与地球生态研究所、蒙古国安全问题研究所、蒙古国立大学、蒙古人文大学以及中国国际问题研究院、中国人民大学中国对外战略研究中心等中蒙智库高校的专家学者，就“一带一路”倡议十年来蒙中关系取得成就和存在困难，以及双方在经贸合作、人文交流、绿色发展、中蒙俄经济走廊建设等议题发表看法并交流讨论，旨在为中国“一带一路”与蒙古国“草原之路”实现战略对接提供智慧和方案。

(责编：曹欣悦、杨牧)