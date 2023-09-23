图为招待会现场。中国驻革但斯克总领馆供图

人民网华沙9月22日电（记者禹丽敏）9月20日，中国驻革但斯克总领馆举行国庆74周年招待会，来自中匈各界代表200余人欢聚一堂，共庆新中国成立74周年。

中国驻革但斯克总领馆是新中国在外设立的第一家总领馆。领区内有新中国第一家中外合资企业中波轮船股份有限公司，已成为中波互利合作的成功典范，也有中远集装箱运输公司，每周有最多可以装载21000个标准集装箱的远洋巨轮促进着中波贸易往来。

樊晓东表示，10年来，以习近平同志为核心的党中央带领全国各族人民攻坚克难，砥砺前行，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。中国珍视中波传统友谊，将波兰作为在欧洲的优先合作伙伴。中波合作蕴藏巨大潜力和空间，中方愿本着平等互利原则加强对波经贸合作，提升务实合作水平。

滨海省省议会副议长齐赫-齐颂女士祝贺中华人民共和国成立74周年和中波建交74周年，高度赞赏中国在经济社会发展取得的重大成就，表示滨海省愿进一步在经济、文化等各领域加强对华合作。革但斯克市市长代表亚历山德罗维奇表示，革但斯克和滨海省地区企业对华合作密切，愿未来双边合作取得更大成绩。卡尔图济市长格温斯基表示，中波双边友好合作历史悠久，卡尔图济与凯里市友城合作密切，祝愿中国进一步蓬勃发展，希望加强中波两国相互了解，促进双边友谊。

招待会现场张灯结彩，隆重热烈。总领馆精心布置了新时代十年成就图片展，现场滚动播放了《非凡十年》和《美丽中国》视频，中国留学生和波兰友人表演的古筝和中文歌曲，表达了中波人民对中国繁荣昌盛、国泰民安的美好祝愿。

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