“原则不能仅仅适用于强者，它应适用于所有人。如果不是这样，那么它就不再是原则了。”

当地时间9月21日，塞尔维亚总统武契奇在联合国大会一般性辩论发表讲话，直接点名美国等西方国家违反《联合国宪章》原则，在主权和领土完整的问题上操弄“双重标准”。武契奇回忆起西方国家上世纪末对南联盟的轰炸，并且一针见血地讽刺道：所有当时参与过侵略的人，如今却都在大谈乌克兰的领土完整。

塞尔维亚“B92”新闻网21日发布了武契奇讲话的全文。武契奇说，当前全球和平与稳定面临着严重威胁，虽然联合国大会上人们已经连续三天聊到要尊重《联合国宪章》的原则和规则，但恰恰是对它们的违反，导致了眼下国际关系中的大多数问题。

“实行双重标准成为一些国家的公然行为，那些人试图通过战争和暴力、违反国际法准则和基本人类道德去实现自己的利益。”武契奇说，违反原则的不是经常受到攻击的小国们，而是那些世界上最有权势的国家。

紧接着，他直言不讳地点名了美国总统拜登。

“就在两天前，在这个大厅里，我们从美国总统那里听到国家间关系中最重要的原则——尊重领土完整和主权，而作为第三个最重要的因素，他还提到了人权。在我看来，这个大厅里的每个人都是支持这一点的。”

“唯一的问题是，在他讲话几小时后，我被迫在这些场所会见所谓的‘科索沃总统’，西方最有权势的国家认定他是一个独立国家的‘总统’。”武契奇说，“然而，这建立在分裂塞尔维亚的领土之上。”

他提到，就在这些事情发生的时候，不远处的德国部长表示，德国会坚定遵守《联合国宪章》以及联合国决定和文件，绝不会放弃。

“如果他们说的是真的，那一切都好了。但几乎所有西方国家都粗暴地违反了《联合国宪章》和联合国安理会第1244号决议，他们否认并违反了他们今天所‘捍卫’的那些原则。”武契奇说。

他所提到的联合国安理会1244号决议于1999年6月10日通过，内容为重申南联盟（塞尔维亚前身）对“科索沃地区”拥有主权，并要求“所有联合国会员国尊重南联盟的主权与领土完整”。

武契奇继续着他对西方国家的控诉，并且提到了上世纪末那场针对南联盟的战争。

“最强大的19个国家在未经联合国授权的情况下做出决定，我重复一遍，在没有联合国安理会任何决定的情况下，对一个主权国家实施了残酷的攻击和惩罚。”

“24年前，最强的19个国家对塞尔维亚这个小国毫不留情……他们还说，科索沃问题是一个民主问题，将根据《联合国宪章》和其他国际法文件来解决。然后相反，他们在2008年想到的却是支持所谓的‘科索沃独立’。”

“最糟糕的是，所有侵略过塞尔维亚的人，如今都在说教乌克兰的领土完整，就好像我们不支持乌克兰的领土完整似的。”武契奇讽刺道，“但我们确实支持它，我们将继续支持它，因为我们不会改变我们的政治（立场），我们不会篡改自己的原则。”

“原则不能仅仅适用于强者，它应适用于所有人。如果不是这样，那么它就不再是原则了。这就是为什么我相信，在现代世界，要么存在原则，相同的规则将适用于所有人。否则我们终将陷入历史上最深刻的分歧和最困难的冲突和问题中，我们将束手无策。”武契奇说。

在联大发表此番讲话之前，武契奇20日曾对媒体表示，他将在演讲中陈述事实和真相，尽管这么做会让很多人不喜欢，但他不会让任何人打断自己的发言。

“我不确定是否有人会喜欢它，因为世界上普遍存在着虚伪。我想讨论每个人都会提到的原则。你应该将其适用于任何情况下，而不仅仅是对你有利的时候，因为如果你这么做了，那么它们就不能再被称为原则了，你只是根据自己的需要去使用。”武契奇说。

科索沃是原南联盟塞尔维亚共和国的自治省，1999年6月科索沃战争结束后由联合国托管。2008年2月，在美国及其西方盟友怂恿下，科索沃单方面宣布“独立”，但塞尔维亚始终坚持对科索沃的主权。科索沃也没有获得包括中国和俄罗斯在内的世界大多数国家的承认。

自今年5月以来，科索沃警察和科索沃当局强推的阿族市长强行进入塞族聚居区行政大楼，引爆紧张局势。武契奇此前警告称，科索沃当局的单方面行动或导致地区局势进一步失控，科索沃紧张局势正处于24年来最糟糕的状态。

9月早些时候，科索沃地区领导人库尔蒂再度发表争议言论，将地区紧张局势归咎于科索沃北部塞族人，甚至扬言要让他们“付出代价”。这一表态引起塞尔维亚总统武契奇的不满，他15日指责欧盟和美国持续忽视库尔蒂令人愤慨的发言。

“想象一下，我在某个地方说，‘阿尔巴尼亚族人应该受苦并付出代价’。你能想象全世界会有什么样的反应吗？”武契奇质问到。

文/刘程辉

（来源：观察者网）

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