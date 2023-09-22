新华社杭州9月22日电

中华人民共和国和阿拉伯叙利亚共和国关于建立战略伙伴关系的联合声明

应中华人民共和国主席习近平邀请，阿拉伯叙利亚共和国总统巴沙尔·阿萨德于2023年9月21日至26日来华出席第十九届亚洲运动会开幕式。两国元首在亲切友好的气氛中举行会见，就中叙双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。

两国元首高度评价中叙传统友谊，一致认为中叙是信义之交、患难之交，一致同意中叙两国建立战略伙伴关系，全面推进各领域友好合作，更好造福两国人民。

一、双方将继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。叙方坚定奉行一个中国原则，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国不可分割的一部分，支持中国维护国家主权、统一和领土完整，坚决反对任何势力干涉中国内政，支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力；坚定支持中方在涉港问题上的立场，支持中方在“一国两制”框架下维护国家安全的努力，坚定认为香港事务纯属中国内政，强烈谴责外部势力干涉香港事务和中国内政的非法行径；坚定支持中方在涉疆问题上的立场，重申涉疆问题不是人权问题，而是反暴恐、去极端化和反分裂问题，叙方坚定支持中方反恐和去极端化努力，坚决反对借口涉疆问题干涉中国内政。

中方坚定支持叙利亚维护国家独立、主权、统一和领土完整，支持叙利亚人民走符合本国国情的发展道路，支持叙利亚政府采取的旨在维护国家安全、稳定、发展的政策与举措，反对外部势力干涉叙利亚内政、破坏叙利亚安全稳定，反对在叙利亚非法军事存在、开展非法军事行动、非法掠夺叙利亚自然资源，敦促有关国家立即解除所有对叙利亚非法单边制裁。

二、叙方高度评价并积极支持中华人民共和国主席习近平提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。双方将开展积极合作，落实好上述倡议，携手推进高质量共建“一带一路”，共同推动构建人类命运共同体。

三、双方愿深化两国政党、议会、地方交流合作，加强治国理政经验交流。双方将加强在经贸、农业、文化、青年、新闻等各领域友好合作。中方将继续向叙方提供力所能及的援助，支持叙方开展重建、恢复发展。叙方感谢中方的政治支持和无私帮助，感谢中方在联合国安理会为叙方仗义执言。双方一致同意继续加强反恐安全合作，合力打击恐怖主义。

四、中方支持并欢迎叙利亚重返阿拉伯国家联盟，支持叙利亚改善同其他阿拉伯国家关系，支持包括叙利亚在内的地区阿拉伯国家团结自强。叙方高度赞赏中国为推动沙特阿拉伯王国和伊朗伊斯兰共和国恢复外交关系所作外交努力，感谢中方为推动中东地区热点问题解决、维护中东地区和平稳定所作积极贡献。

五、双方高度评价中阿合作论坛机制在推动中阿集体合作上发挥的重要作用，强调将积极开展合作，推动落实首届中国－阿拉伯国家峰会成果，弘扬中阿友好精神，携手构建面向新时代的中阿命运共同体。

六、双方支持弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，尊重各国人民自主选择适合本国国情的发展道路和社会制度，坚决反对将人权问题政治化、工具化，坚决反对任何国家以民主、人权为借口干涉别国内政。双方将在地区和国际事务中加强协调配合，共同坚持真正的多边主义，捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，包括对他国实施非法单边制裁和限制措施，推动构建新型国际关系，携手构建人类命运共同体。

(责编：卫嘉、白宇)