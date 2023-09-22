人民网伦敦9月22日电（记者邢雪）21日，2023英国中小学中文教学研讨会暨2023“汉语桥”中小学生中文比赛全英大区赛颁奖典礼在英国伦敦圆满结束，200余名来自英国各地的英国师生欢聚一堂，共同总结教学成果，探讨英国中文教学的未来发展。

“我很幸运遇见了这么认真负责友好的中文老师，而且我想，在场的同学们也跟我一样幸运。”来自英国皇后玛丽文法学校的学生托马斯·沙玛用字正腔圆的普通话代表获奖学生发言，他在本次比赛中获得了中学阶段个人组高级别比赛的第一名，下个月，他将作为英国代表前往中国，“展望未来，我会继续学习中文，继续分享中文的魅力，中国和中国文化的丰富多彩。我们不只是在学习语言，我们拿到了打开新世界的钥匙。”

据主办方介绍，今年共有34所小学的402名小学生以及来自60所中学的240名中学生参加了比赛，是自比赛开展以来参与人数最多的一次。

中国驻英国使馆教育公参张晋在活动上表示，世界上有如此丰富的文化和文明，如果没有机会去体验和深入了解将会留下很多遗憾。今年，她参观了一些当地开设汉语课程的学校。“在每一次访问中，给我留下最深刻印象的是当地教师和学生的热爱和承诺，他们的热情和学习汉语的决心，最让我感动。”

英国教育部课程战略、人文社科、英语、艺术及语言处副处长娜奥米·史塔伯在活动上表示，学习普通话能够让英国的年轻人加强与世界的联系，增进相互理解，而要实现这一目标，优秀的中文老师必不可少。娜奥米·史塔伯介绍说，中文培优项目是英国教育部最为成功的项目之一，自2016年启动以来，已有81所学校超过11000名学生受益于此项目，根据计划，到2024年9月，英国将把中文培优项目推广至100所学校，并在中学阶段延伸，进一步巩固孩子们的普通话学习。

英国教育部中文培优项目战略总监杜可歆在活动上表示，汉语教学的可持续发展富有成果，回想过去的20年，当我们第一次与学校合作时，汉语是一门小众的语言，在20年里，通过各方的努力与推动，学汉语已经成为主流。“中国能力的建设对于我们国家来说至关重要。年轻人的交流可以促进双边关系的改善，如今中国学生可以说一口流利的英语，那么英国的年轻人也需要说流利的普通话。这对于未来的世界很重要。”

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