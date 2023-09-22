21日，“库奶奶的魔法花空间——库淑兰剪纸艺术展”在东京日中友好会馆美术馆开幕。人民网 许可摄

人民网东京9月22日电（许可）21日，“库奶奶的魔法花空间——库淑兰剪纸艺术展”在东京日中友好会馆美术馆开幕。本次展览是中日和平友好条约缔结45周年纪念活动之一，共展出陕西省美术博物馆珍藏的70件库淑兰的剪纸作品，为日本民众带来了一场中华传统剪纸艺术的盛宴。

中国驻日本大使馆文化处公使衔参赞陈诤发表致辞。人民网 许可摄

中国驻日本大使馆文化处公使衔参赞陈诤在致辞中指出，剪纸在中国具有广泛的群众基础，交融于各族人民的生活之中，是各种民俗活动的重要组成部分。库淑兰是民间美术工艺的巨匠，其剪纸作品具有浓厚的陕西特色。今年是中日和平友好条约缔结45周年，库淑兰剪纸艺术展的开幕为当前的中日关系增添了亮丽的色彩。希望更多日本民众以此次展览为契机，走进陕西省，亲自体验古代的长安，现在的西安。

日中友好会馆理事长小川正史发表致辞。人民网 许可摄

日中友好会馆理事长小川正史表示，中国剪纸被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录，是中国的传统文化之一，相传已有1500年的历史。库淑兰的剪纸作品远超传统剪纸的范畴，色彩艳丽，题材广泛，其创造出的独特世界，会给每一位观者留下不可思议的震撼与感动。库淑兰的作品曾在日本展出，但如此大规模的展览还是首次，希望更多日本民众观看展览，充分领略库淑兰的艺术世界，同时祝愿两国民间交流更上一层楼。

陕西省美术博物馆馆长王潇发表致辞。人民网 许可摄

陕西省美术博物馆馆长王潇在致辞中说，陕西是中华民族和华夏文化的重要发祥地之一，库淑兰的剪纸艺术就诞生于陕西这片历史悠久的沃土上。库淑兰拥有惊人的想象力与创造力，她将传统剪纸艺术与现代审美相结合，创造出一个魔法般的剪纸世界。其作品不仅在中国国内享有盛誉，在国际上也获得了广泛认可。希望通过此次展览向日本民众展示中国剪纸艺术的独特魅力和丰富内涵，加深日本民众对陕西民间艺术的了解，增进友谊。

嘉宾共同为开幕式剪彩。人民网 许可摄

日前荣获首届兰花奖“友好使者奖”的纪录片导演竹内亮对展览的开幕表示祝贺，并分享了自己在西安拍摄纪录片的经历，表示两国应加强民间交流。日中友好会馆中方代表理事黄星原、日本外务省大臣官房文化交流·海外广报课课长铃木律子、陕西省文化和旅游厅非物质文化遗产处处长赵艳、日中友好协会常务理事永田哲二等嘉宾出席了活动。

到场民众观看展览。人民网 许可摄

与会人员合影留念。人民网 许可摄

“库奶奶的魔法花空间——库淑兰剪纸艺术展”由日中友好会馆、陕西省文化和旅游厅主办，陕西省美术博物馆协办。展览由“花鸟风月”“民俗风情”“神话传说”“剪花娘子”四部分组成，展出期间为9月22日至11月5日。

(责编：贾文婷、吴成良)