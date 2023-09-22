哈萨克斯坦代表团举行升旗仪式。图片来自哈萨克斯坦奥委会官网

人民网北京9月22日电 （邓洁、俄布拉依、实习生方明轩）21日，哈萨克斯坦代表团升旗仪式在杭州亚运村举行。

哈萨克斯坦奥委会体育司司长卡纳加托夫（Kanagatov）说：“哈萨克斯坦代表团的部分成员已经入驻亚运村。现在，部分项目已经开赛，这次亚运会对我们来说非常重要，我们此次的目标不仅是为了争夺奖牌，还为了取得2024年巴黎奥运会的参赛资格。希望我国运动员发挥出色。”

他介绍，此次亚运会在多地安排了亚运村，其中杭州亚运村入住了200多名哈萨克斯坦运动员。“亚运会赛事的组织水平并不逊于奥运会，这里的各项安排都非常周到。十分感谢赛事组委会为运动员所做的工作。”他补充说。

哈萨克斯坦代表团拳击主教练艾特占诺夫（Aitzhanov）说：队员经过短暂的休整已经开始训练，他对比赛场馆非常满意，“这里的体育场馆非常好，所需设备设施都很齐全”。

尽管当天下着小雨，参加升旗仪式的哈萨克斯坦拳击运动员比博森诺夫（Bibosynov）仍然很激动。他说：“这是我第一次参加亚运会。此次入围决赛的选手将有资格参加奥运会，所以竞争会非常激烈。我会尽全力，力争让本国国旗在赛场的颁奖仪式上升起。”

(责编：贾文婷、吴成良)