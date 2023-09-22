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香港特区财政司司长陈茂波访问伦敦

香港国安法巩固国际投资者和商界对香港的信心

2023年09月22日19:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦9月20日电 （记者邢雪、许立群）香港特别行政区财政司司长陈茂波9月20日抵达伦敦，展开英国访问行程。

陈茂波20日晚上出席了香港贸易发展局举办的“香港晚宴”，晚宴邀请了约400名英国各界领袖和专业人士出席。在致辞时，陈茂波向在场的英国政商界人士指出，香港现已全面摆脱疫情、跟国际及内地全面通关，社会经济正稳步恢复，各项大型活动、会议和盛事陆续在港举办。他指出，国家支持香港长期实施“一国两制”制度，香港将会继续发挥连通内地和世界的独特角色和功能。他进一步指出，普通法制度和法治在香港如常有效实施，香港国安法有效维护国家安全，保持香港社会整体稳定，巩固国际投资者和商界对香港信心。

陈茂波表示，在国家的坚实支持下，香港将积极巩固和提升国际金融中心地位，增强证券市场、债券市场、资产管理中心，以及离岸人民币业务枢纽等范畴的竞争力和吸引力；同时，全力推动创科发展，积极跟粤港澳大湾区城市加强合作，并透过更多政策创新，共同推进北部都会区发展成为创科中心。他指出，绿色科技和绿色金融大有可为。他特别指出，香港正全力推进北部都会区和交椅洲人工岛等发展项目，未来基建投资额巨大。欢迎英国企业和投资者来港参与这些发展和项目，共同发掘商机。

此次陈茂波访问伦敦是其欧洲三国之行的第二站，之前他已经访问了法国巴黎，此后还会前往德国柏林与法兰克福，将与当地政商及金融界代表会面，介绍香港的优势和商机，推动经贸合作。

(责编：贾文婷、吴成良)

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