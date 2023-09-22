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与秘鲁闹矛盾　墨西哥总统说将不参加APEC会议

2023年09月22日19:00 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月22日电 墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔21日说，他不会参加11月在美国旧金山举行的亚太经济合作组织(APEC)领导人非正式会议，缘由是墨西哥与同为APEC成员的秘鲁发生外交争端。

　　洛佩斯当天上午在例行记者会上说，他之所以不打算参加APEC领导人非正式会议，是因为秘鲁将在洛杉矶会议上接任APEC轮值主席。“我不会参加洛杉矶会议，因为我们跟秘鲁没有（外交）关系。”

　　2022年6月6日，在墨西哥首都墨西哥城国家宫，墨西哥总统洛佩斯出席新闻发布会。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多摄）

　　去年12月7日，秘鲁国会以“违宪解散国会、篡夺公权力”为由弹劾并拘禁时任总统佩德罗·卡斯蒂略，副总统迪娜·博卢阿特宣誓接任总统职务。随后，卡斯蒂略的支持者举行抗议示威。示威者与警方发生冲突，造成人员伤亡。

　　按照法新社的说法，洛佩斯是卡斯蒂略最热情的国外支持者之一。卡斯蒂略遭弹劾后，洛佩斯多次表示支持卡斯蒂略，并向卡斯蒂略妻子和孩子提供政治庇护，导致墨西哥和秘鲁关系紧张。

　　去年12月，秘鲁宣布墨西哥驻秘鲁大使为“不受欢迎的人”，要求72小时内离境。今年2月，博卢阿特宣布，鉴于洛佩斯一再发表干涉秘鲁内政的言论，秘鲁政府决定召回驻墨大使，并把两国外交关系降为代办级。

　　今年APEC领导人非正式会议定于11月11日至17日在旧金山举行。路透社说，洛佩斯上个月还说打算参加洛杉矶APEC会议，同美国总统约瑟夫·拜登会晤。

　　这不会是洛佩斯头一回缺席在美国举办的国际会议。他去年6月抵制在洛杉矶举行的第九届美洲峰会，以抗议美方以“不民主”为由拒绝邀请古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜领导人。

　　洛佩斯21日说，他有意改为11月访问美国首都华盛顿，与拜登在白宫会晤，讨论非法移民、打击贩毒和犯罪、贸易等议题。拜登的国家安全事务助理杰克·沙利文当天说，墨西哥方面的确提出洛佩斯取消赴旧金山参会计划的可能性，“我们将不得不跟他们谈谈”。（胡若愚）

(责编：贾文婷、吴成良)

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