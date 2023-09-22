新华社北京9月22日电（记者 马卓言）外交部发言人毛宁22日表示，中国将继续同志同道合的伙伴一道，推动全球发展倡议合作走深走实，为加速落实联合国2030年可持续发展议程作出贡献。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，联合国秘书长古特雷斯20日在纽约联合国总部出席发展筹资问题高级别对话会时指出，实现2030年可持续发展目标期限已经过半，而如今只有15%左右的可持续发展目标按预期进展，当前的筹资缺口预计每年为3.9万亿美元。请问发言人对此有何评论？

毛宁表示，中国始终将落实联合国2030年可持续发展目标同国家发展战略有机结合，寓自身发展于世界的繁荣稳定之中，以实际行动帮助发展中国家发展，以自身发展助力全球发展。

毛宁说，两年前，习近平主席提出全球发展倡议，主题就是支持加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。中国是这样说的，也是这样做的。目前全球发展倡议项目库已经纳入近200个务实合作项目，覆盖60多个发展中国家。中国已经成立全球发展和南南合作基金支持有关项目的融资，中国金融机构将推出专项资金用于落实全球发展倡议。

“在发展的道路上，一个国家都不能少，一个人都不能掉队，这是全球发展倡议的愿景，也是联合国倡导的目标。中国将继续同志同道合的伙伴一道，推动全球发展倡议合作走深走实，为加速落实2030年议程作出贡献。”毛宁说。

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