人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人：中方将继续推动全球发展倡议合作走深走实

2023年09月22日18:48 | 来源：新华网
小字号

新华社北京9月22日电（记者 马卓言）外交部发言人毛宁22日表示，中国将继续同志同道合的伙伴一道，推动全球发展倡议合作走深走实，为加速落实联合国2030年可持续发展议程作出贡献。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，联合国秘书长古特雷斯20日在纽约联合国总部出席发展筹资问题高级别对话会时指出，实现2030年可持续发展目标期限已经过半，而如今只有15%左右的可持续发展目标按预期进展，当前的筹资缺口预计每年为3.9万亿美元。请问发言人对此有何评论？

毛宁表示，中国始终将落实联合国2030年可持续发展目标同国家发展战略有机结合，寓自身发展于世界的繁荣稳定之中，以实际行动帮助发展中国家发展，以自身发展助力全球发展。

毛宁说，两年前，习近平主席提出全球发展倡议，主题就是支持加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。中国是这样说的，也是这样做的。目前全球发展倡议项目库已经纳入近200个务实合作项目，覆盖60多个发展中国家。中国已经成立全球发展和南南合作基金支持有关项目的融资，中国金融机构将推出专项资金用于落实全球发展倡议。

“在发展的道路上，一个国家都不能少，一个人都不能掉队，这是全球发展倡议的愿景，也是联合国倡导的目标。中国将继续同志同道合的伙伴一道，推动全球发展倡议合作走深走实，为加速落实2030年议程作出贡献。”毛宁说。

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部