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第七届中国（南非）贸易博览会成功举办 近2万名精准客户现场对接

2023年09月22日16:20 | 来源：人民网-国际频道
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各位嘉宾参加开幕式剪彩活动。人民网 刘畅摄
各位嘉宾参加开幕式剪彩活动。人民网 刘畅摄

人民网约翰内斯堡9月22日电 （刘畅）第七届中国（南非）贸易博览会于9月20日至22日期间在南非约翰内斯堡加拉格尔会展中心举办。此次展会由温州市人民政府主办，杭州市商务局、金华市商务局、金华市贸促会联合主办，温州市商务局、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司承办。南非豪登省政府、南非西兰德市政府、南非国家工商会、南非兰德堡工商会、南非可替代能源协会、南非光伏产业协会等外方代表及嘉宾出席开幕式并致辞。

此次展会由6大专业展组成，包括工业机械展、电力能源展、家居礼品展、建材五金展、消费电子及家用电器展和纺织服装展。展会总面积近1万5千平，中国近400家制造商及外贸公司参展。展会期间将吸引近2万余名南非及周边地区的专业买家来到现场，与展商进行高效对接和一对一商洽。

首届中国（南非）贸易博览会于2015年在南非约翰内斯堡开展。展会年均吸引超过1.5万名买家来现场参观，参加展会的买家超过半数来自南非本地，其余则来自纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦、莫桑比克、莱索托等多个周边国家。经过多年的努力耕耘，中国（南非）贸易博览会已成为南非当地颇具规模、高度专业的中国自办展，受到越来越多的南非政商机构、进口商的支持和欢迎，也成为中国与南非市场进行贸易合作的良好交流平台。

展会商家向客户介绍商品。人民网 刘畅摄
展会商家向客户介绍商品。人民网 刘畅摄
展会商家向客户介绍商品。人民网 刘畅摄
展会商家向客户介绍商品。人民网 刘畅摄
(责编：于洋、常红)

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