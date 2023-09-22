中国驻旧金山总领事张建敏在74周年国庆招待会发表致辞。人民网记者 邓圩摄

人民网旧金山9月22日电 （记者邓圩）当地时间下午6点，中国驻旧金山总领馆举行招待会庆祝中华人民共和国成立74周年，总领事张健敏在致辞中表示，健康稳定的中美关系符合两国共同利益，是两国人民的共同心愿，也是国际社会共同期盼。当晚，旧雨新知相聚驻旧金山总领馆，众多官员、华侨华人、各界友好人士出席并共同庆祝中华人民共和国成立74周年。

张建敏：健康稳定的中美关系符合两国共同利益

张建敏表示，明年是中美建交45周年。习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则是中美正确相处之道。近一段时间以来，中美两国在外交、经贸、气变等领域保持沟通对话，取得一些建设性成果。两国间互访的团组更多了，直航航班更多了，令人感到鼓舞。

“中美关系的希望在人民，基础在民间。中国驻旧金山总领馆愿与领区各界朋友一道，推进地方交往合作，夯实民间友好基础，为中美关系健康稳定发展作出更大贡献。”张建敏介绍，不久前，习近平主席接连复信美国华盛顿州“美中青少年学生交流协会”和各界友好人士、史迪威将军外孙伊斯特布鲁克、美中航空遗产基金会主席和飞虎队老兵，充分彰显中方对中美民间交往的高度重视。

张建敏表示，今天参加招待会的还有很多身居海外、情系桑梓的侨界代表。期待大家继续发挥融通中美的优势，为促进中美相互理解、互利合作发挥重要桥梁纽带作用。中国驻旧金山总领馆将始终践行“外交为民”理念，切实维护广大侨胞、留学生和中资机构合法权益。

康依莲：希望增加人与人的交流

加州州长内阁成员、加州运营署署长黄思敏代表加州州长纽森前来祝贺。纽森在贺信表示：“加州和中国的伙伴关系意义非凡，是建立在文化交流、经济机会和解决当今时代最紧迫问题的共同愿望的基础上。加州这个黄金州因为华裔的巨大贡献而强大，他们的贡献使我们的生活方式以及我们与中国领导人的接触更加紧密。”

纽森和招待会现场的加州副州长康依莲共祝中华人民共和国成立74周年，并“愿我们政府和人民之间的纽带继续增长。”

康依莲在招待会上表示，加州和中国之间的关系很特殊。加州拥有庞大、强大和活跃的华裔美国人社区、超过全美任何地区，双方重要的贸易活动和学生交流等造就了长期且相互尊重的关系。她介绍：“国际贸易推动了加州经济，中国长期以来一直是我们最重要的贸易伙伴之一。”

“而这种关系也是由我们的人民和我们的历史推动的。”她回顾了华人与加州的历史往来，并特别赞扬了著名美国侨领方李邦琴女士的贡献，她介绍，方李邦琴女士最近在唐人街建立了一个博物馆，专门展示两国历史上的重要渊源。

康依莲在接受记者采访时介绍，加州和中国在气候适应能力和环境保护方面也建立了更加引人注目的合作记录。最近的谅解备忘录是上个月与海南省签署的。康依莲表示，双方正在积极讨论重新安排疫情期间取消的航班的措施。

著名侨领：中美关系一定会改善

著名侨领方李邦琴也出席了当日招待会。她告诉记者，看到今天的招待会上，加州副州长、财务长，旧金山市重要官员等纷纷出席，现场气氛非常融洽，感到十分高兴。

加州财务长马世云在招待会上分享了她上个月陪同父亲回老家昆明的故事。他们参观了父亲和叔叔曾经上学的军校，拜访了祖屋，乘坐了中国的高铁。马世云十分感慨，她表示自己从1999年就开始带代表团回中国，与当地人民、政府、商界人士和教育工作者进行交流。她“将继续扩大这种人与人的交流，扩大双边贸易和发展的合作，扩大两国之间教育合作的机遇。”

旧金山市首席礼宾官穆杜罗格鲁在招待会上热烈祝贺中华人民共和国成立74周年，她深切回顾华人对旧金山每一个时期发挥的关键作用，从淘金时代，到现代的企业家、教育家、艺术家和社区领袖。她透露，9月29日，旧金山市政厅将举行升旗仪式庆祝中华人民共和国成立74周年，这也是表达旧金山对华人社区及其巨大贡献的深深敬意和钦佩。

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