新华社东京9月22日电 通讯：在“魔法花空间”感受中国民间艺术魅力——记库淑兰剪纸艺术展在东京举办

新华社记者姜俏梅

为纪念中日和平友好条约缔结45周年，由日中友好会馆和陕西省美术博物馆共同主办的“库奶奶的魔法花空间——库淑兰剪纸艺术展”22日在位于日本东京的日中友好会馆美术馆正式展出。

本次展览精心挑选了库淑兰的70件剪纸作品。色彩艳丽、构图大胆、风格明快、技法细腻……步入展厅，一幅幅题材各异的剪纸作品为观众带来一场中国传统剪纸艺术的盛宴。

“她的作品色彩艳丽、造型独特，整体风格明快。”前来观展的退休大学老师冈本先生对记者说，库淑兰的不少作品展现的是花、鸟、昆虫等人们身边的事物，这与他本人崇尚顺应自然规律的理念契合，因此让他产生很多共鸣。

本次艺术展的开幕式21日举行。中国驻日本大使馆公使衔参赞陈诤在开幕式上致辞说，剪纸在中国具有广泛的群众基础，是各种民俗活动的重要组成部分。今年是中日和平友好条约缔结45周年，此次展览为当前中日关系增添了靓丽色彩。

日中友好会馆理事长小川正史表示，希望有更多的日本观众前来感受库奶奶的魔法花空间，同时祝愿日中两国民间交流更上一层楼。

陕西省美术博物馆馆长王潇致辞说，此次艺术展展示了中国剪纸艺术的独特魅力和丰富内涵，将加深日本民众对陕西民间艺术的了解，增进两国人民友谊。希望日本朋友能够亲自到库淑兰的故乡陕西看一看。

“艺术创作来源于生活，而库淑兰的剪纸艺术又是高于生活的。”日本纪录片导演竹内亮表示，在当前形势下，日中两国尤其要坚持民间和文化交流。

库淑兰1920年出生于陕西，自幼随母亲学习剪纸。她将传统剪纸艺术与现代审美相结合，创作出的剪纸作品在国内外享有盛誉，被联合国教科文组织授予“中国民间工艺美术大师”称号。库淑兰于2004年去世。

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