人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

印度暂停在加拿大签证业务

2023年09月22日13:21 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月22日电 印度外交部21日宣布，由于印度驻加拿大使领馆工作人员遭遇“安全威胁”，印度暂停对加拿大公民的签证业务。

　　印度外交部发言人阿林达姆·巴格奇说：“由于加拿大政府的不作为，安全形势遭到扰乱，我们暂停（在加拿大的）签证业务。”

　　加拿大印度签证申请中心21日早些时候在其官方网站发布消息说：“来自印度大使馆的重要通知：由于运营方面原因，自9月21日起，暂停印度签证业务，直至另行通知。”

　　这是2021年1月13日在加拿大温哥华国际机场拍摄的加拿大航空公司客机。新华社发（梁森摄）

　　巴格奇还说，印方知会加方双方外交使团规模应秉持对等原则，“加拿大驻印度外交官人数远远多于印度驻加拿大外交官人数……我认为，加拿大驻印度使领馆会削减人员”。

　　当天早些时候，加拿大驻印度高级专员公署（相当于大使馆）发表声明说，由于驻印外交人员在社交媒体上受到威胁，加方决定调整驻印外交官人数。不过声明没说会从印度撤走多少外交官，只是说使领馆目前“保持开放、还在运行”。

　　这是2019年8月8日在印度首都新德里拍摄的印度国旗。新华社记者张迺杰摄

　　印度外交部20日在一份旅行建议中说，鉴于加拿大境内反印活动、仇恨犯罪和暴力犯罪增加，建议所有在加的印度公民和打算前往该国的印度公民保持“最大程度警惕”，在加的印度学生要“格外小心”。

　　此前，加拿大政府称，加方在追查印度政府特工与一名加拿大籍锡克教人士遭枪杀之间的潜在关联。加方因此驱逐了一名印度高级外交官。印度指责加方说法“没有事实依据”并驱逐了一名加拿大外交官作为报复。（王宏彬）

(责编：刘叶婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部