新华社北京9月22日电 印度外交部21日宣布，由于印度驻加拿大使领馆工作人员遭遇“安全威胁”，印度暂停对加拿大公民的签证业务。

印度外交部发言人阿林达姆·巴格奇说：“由于加拿大政府的不作为，安全形势遭到扰乱，我们暂停（在加拿大的）签证业务。”

加拿大印度签证申请中心21日早些时候在其官方网站发布消息说：“来自印度大使馆的重要通知：由于运营方面原因，自9月21日起，暂停印度签证业务，直至另行通知。”

这是2021年1月13日在加拿大温哥华国际机场拍摄的加拿大航空公司客机。新华社发（梁森摄）

巴格奇还说，印方知会加方双方外交使团规模应秉持对等原则，“加拿大驻印度外交官人数远远多于印度驻加拿大外交官人数……我认为，加拿大驻印度使领馆会削减人员”。

当天早些时候，加拿大驻印度高级专员公署（相当于大使馆）发表声明说，由于驻印外交人员在社交媒体上受到威胁，加方决定调整驻印外交官人数。不过声明没说会从印度撤走多少外交官，只是说使领馆目前“保持开放、还在运行”。

这是2019年8月8日在印度首都新德里拍摄的印度国旗。新华社记者张迺杰摄

印度外交部20日在一份旅行建议中说，鉴于加拿大境内反印活动、仇恨犯罪和暴力犯罪增加，建议所有在加的印度公民和打算前往该国的印度公民保持“最大程度警惕”，在加的印度学生要“格外小心”。

此前，加拿大政府称，加方在追查印度政府特工与一名加拿大籍锡克教人士遭枪杀之间的潜在关联。加方因此驱逐了一名印度高级外交官。印度指责加方说法“没有事实依据”并驱逐了一名加拿大外交官作为报复。（王宏彬）

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