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美疾控中心：美成年人肥胖率上升

2023年09月22日13:14 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶9月21日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心21日公布的最新数据显示，美国成年人肥胖率呈上升趋势，2022年美国有22个州成年人肥胖率在35%或以上。

　　美疾控中心的统计将BMI（身体质量指数）等于或高于30的人群定义为肥胖人群。该指数是一种衡量胖瘦的常用标准，计算方法是体重（千克）除以身高（米）的平方。

　　据美疾控中心介绍，2021年美国有19个州成年人肥胖率在35%或以上，2022年上升至22个州，其中路易斯安那州、俄克拉何马州、西弗吉尼亚州的成年人肥胖率达到40%或以上。

　　美疾控中心表示，肥胖成年人群体面临其他严重健康问题的风险更大，包括心脏病、中风、糖尿病、癌症、心理健康问题等。美国需采取以人群为基础的干预措施，确保所有人能获得健康的食品、安全的体育运动场所、肥胖预防和治疗计划、药物和手术资源等。

　　美疾控中心国家慢性病预防和健康促进中心主任卡伦·哈克说，当天公布的最新数据发出明确信号，即为预防和治疗肥胖症提供额外支持是当务之急。

(责编：刘叶婷、崔越)

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