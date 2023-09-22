人民网迪拜9月21日电 （记者任皓宇）近日，由四川省文化和旅游厅、四川航空共同主办的“你好！中国——天府四川·熊猫家园”四川文化旅游推介会在迪拜举行。

阿联酋中国文化中心主任刘洋表示，中阿两国旅游资源差异性大，互补性强，开展旅游合作具有广阔前景。希望本次推介会能让阿联酋业界全面了解四川文化和旅游市场的最新情况，与中方共同挖掘中阿旅游合作的巨大潜力，推动中阿旅游业互利合作，为中阿全面战略伙伴关系发展和共建“一带一路”贡献力量。

四川省文化和旅游厅一级巡视员严飒爽推介了四川大熊猫栖息地、九寨沟等四川五大自然文化遗产、三星堆等文旅精品、特色资源。她表示，迪拜与四川有直航相通，交通便捷，欢迎阿联酋游客来四川体验与众不同的文旅魅力。

中东国际展览集团总裁王海林表示，四川和迪拜都有丰富的文化和旅游产业，这一重要产业不仅带来经济效益，而且是人们交流的桥梁，期待双方未来有着前景广阔的合作。

阿联酋总裁俱乐部创始人、首席执行官塔里格·艾哈迈德·尼扎米表示，四川因为火锅和熊猫而出名，是中国最著名的旅游目的地之一，拥有丰富的旅游景点。此次推介会是推动阿中旅游业界互动和往来的纽带和桥梁，未来将组织总裁俱乐部会员到四川看美景、品美食。

推介会现场，四川省文化和旅游厅通过图片展览、产品资源和文旅机构介绍、抽奖互动、川剧表演、特色线路产品发布等多元方式展示四川文旅品牌资源。推介会后双方文旅业界参会代表还进行了交流座谈，共商合作、共谋发展。

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