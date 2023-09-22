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中国驻印尼大使馆举办庆祝中华人民共和国成立74周年招待会

2023年09月22日08:52 | 来源：人民网-国际频道
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陆慷和夫人与印尼嘉宾一起欣赏节目。中国驻印尼大使馆供图
陆慷和夫人与印尼嘉宾一起欣赏节目。中国驻印尼大使馆供图

人民网雅加达9月21日电 （记者曹师韵、李培松）9月20日晚，中国驻印尼大使馆举办招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立74周年。中国驻印尼大使陆慷主持。印尼政府代表经济统筹部长艾尔朗加、海洋与投资统筹部长卢胡特、印尼人民协商会议副主席巴萨拉、印尼地方代表理事会副主席纳加穆丁、总统咨询委员会成员阿贡、国防部长普拉博沃、交通部长布迪，空军条令、训练与教育司令部司令特迪空军中将、海军气象水文中心主任努哈亚特海军中将、前海军参谋长马塞提奥退役上将、防长特别顾问沙夫里退役中将、前海岸警卫队司令玛玛西德海军退役中将、民主党总主席阿古斯等政要，印尼政府、议会、政党、智库、宗教，外国驻印尼使节等各界友人以及中资企业、华侨华人、汉语教师代表等1200余人出席。

陆慷在致辞中欢迎出席国庆招待会的各界朋友并表示，中国式现代化道路上，我们交出亮眼经济“成绩单”，彰显出中国经济发展的强大韧性。我们加快构建新发展格局，科技自立自强蹄疾步稳，高水平对外开放持续推进。我们坚持构建人类命运共同体。

陆慷表示，中国人民正迈向第二个百年奋斗目标，印尼人民也正朝着实现2045年建国百年宏伟目标而迈进。展望新的10年，中印尼双边关系发展前景广阔。让我们携起手来，扩大利益融合，坚持合作共赢，不断充实中印尼命运共同体的内涵，为两国人民创造更多的福祉。

印尼经济统筹部长艾尔朗加在致辞中对中华人民共和国成立74周年致以热烈祝贺，感谢中国支持印尼担任二十国集团主席国和东盟轮值主席国，感谢中国支持东盟中心地位。艾尔朗加赞扬中国经济实现了非凡的指数级增长，成为全球经济的重要动力；中国积极维护地区发展和稳定，国际地位不断提升；中印尼全面战略伙伴关系对双方均意义重大，两国各领域战略合作取得累累硕果，不仅包括传统的基础设施建设等领域，还涵盖绿色产业、数字经济等新兴领域，直接惠及两国及两国人民。印尼政府坚定致力于推动印尼同中国全面战略伙伴关系进一步发展，为两国和两国人民带来更多福祉。

招待会气氛庄重、热烈，现场来宾共同观看了“一带一路”十周年故事图片展、反映中国经济社会发展伟大成就和中印尼务实合作丰硕成果的短片，以及中国民乐、使馆外交官现场表演的中国民族特色舞蹈等节目。

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(责编：于洋、常红)

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