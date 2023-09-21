人民网东京9月20日电 （许可）9月19日晚，中日和平友好条约缔结45周年庆典晩会在东京板桥区立文化会馆举办。中国驻日本大使吴江浩、日本前首相福田康夫、全日本华侨华人社团联合会（以下简称“全华联”）会长何德伦出席并致辞。中国驻日本大使馆公使衔参赞兼总领事陈巍、文化处公使衔参赞陈诤、全华联理事长贺乃和等百余位嘉宾以及约1200名旅日华侨华人和日本各界友好人士观看了演出。

中国驻日本大使吴江浩发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

吴江浩大使在致辞中表示，45年前，中日先辈以长远的战略眼光和卓越的政治智慧，缔结了中日和平友好条约，以法律的形式规定，中日应该发展持久的和平友好关系。45年后的今天，中日关系面临复杂的形势和局面，正因为如此，条约的精神才尤为珍贵。回顾历史，民间交流一直是推动中日关系发展的重要力量，衷心期待两国人民以纪念中日和平友好条约缔结45周年为契机，以丰富多彩的交流，以亲闻亲历的体验，超越偏见与成见，让双方之间建立起更加客观真实的相互了解和相互理解。

日本前首相福田康夫发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

全华联理事长贺乃和代表全华联向日本前首相福田康夫赠送了一枚特制的中日和平友好勋章，以此表彰他为促进中日友好、推动和平发展做出的卓越贡献。

日本前首相福田康夫在致辞时表示，这枚勋章将会成为自己珍贵的记忆。他提到，中国拥有日本25倍以上的国土面积以及10倍以上的人口数量，如此庞大的国家可以发展到如今政治安定、国泰民安的繁荣景象，十分令人敬佩。期待今后两国民众共同为中日经济、社会发展贡献力量。

全华联会长何德伦发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

全华联会长何德伦在致辞中指出，在日本有110多万名华侨华人，他们是联通中日的重要桥梁，是促进中日和平友好交流合作的不可忽视的民间力量。扩大人文交流，多方面开展中日民间友好交往，促进中日经济的共同发展，是我们海外华侨华人的责任和义务。全华联举办本次晚会的目的，就是为中日两国人民传递一个信息，我们都热爱世界和平，期盼中日世代和平友好。

小演员们上演《欢乐功夫熊猫》。人民网 蒋晓辰摄

本次晚会自今年5月中旬开始征集节目以来，经过近4个月的筹备，共有15个节目上演，覆盖了中国传统戏曲、少数民族舞蹈、流行歌曲、器乐等多个领域，赢得了现场阵阵掌声。纪录片导演竹内亮、熊猫摄影师高氏贵博、艺术体操运动员喜田纯玲及教练刘宇、摇滚歌手浜口祐梦等嘉宾也惊喜亮相。

出席晚会的嘉宾与演员合影留念。人民网 蒋晓辰摄

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