人民网南京9月20日电 （记者龚鸣）9月20日，2023“一带一路”倡议十周年媒体智库暨青年对话会在南京举行。对话会由中国外文局、南京和平论坛组委会主办，中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）、南京市政府新闻办承办，旨在促进共建“一带一路”国家媒体、智库、青年间的相互交流，为共建“一带一路”高质量发展建言献策，拓展“一带一路”交流合作新思路、新路径、新领域。来自中国及共建“一带一路”国家主流媒体代表、智库专家、青年代表等百余人围绕“和平、包容与可持续发展”这一主题进行了广泛深入的探讨。

图为2023“一带一路”倡议十周年媒体智库暨青年对话会对话会现场。段崴摄

在开幕致辞中，中国外文局副局长于涛指出，要以平等互商达成共识，以建立机制促进交流，以责任共担推进合作，为共建“一带一路”搭建人文交流、文明交融的平台；要以人文交流为纽带，在教育、科技、文化、体育、旅游、卫生等诸多领域不断开展合作交流；要为共建“一带一路”积极贡献智慧，在文明互学互鉴、交流交融中推动人类文明进步，最广泛凝聚各国共建美好世界的共识。他表示，未来，中国外文局将继续发挥多语种、多业态的综合传播特色优势，与各国同仁加强沟通、对接需求，深化务实合作，共同为加强“一带一路”国际合作传播和文明交流互鉴作出新的、更大的贡献。

中国华侨公益基金会理事长、中国侨联原副主席乔卫强调，在推动“一带一路”建设中，华侨华人具有不可替代的重要作用。希望华侨华人朋友们同当地媒体与智库加强深入合作，利用好华文媒体和华文学校等平台向海外介绍中国，传播中华文化；深入推进涉侨智库建设，汇聚侨智侨力资源，促进各国民心相通，增添共同发展动力。侨界青年更应利用自身优势，担当“一带一路”的联结者和建设者，进一步增强中外青年间的文化交流、心灵沟通。

波兰前副总理、波兰科兹明斯基大学经济学教授格热戈日·科沃德科在演讲中指出，“一带一路”倡议可以在现有基础设施基础上，增强投资人力资本、促进联合研究与开发项目、推动高校和科学机构的合作、促进文化交流以及支持翻译工作等“软要素”，增进不同国家之间文化、价值观和知识的相互理解和交流。科沃德科认为，这样的国际合作和共同努力在应对全球挑战和抵制保护主义等方面有重要作用，有利于全球化朝着更加互惠互利、促进全球和平发展的方向前进。

南京市委宣传部常务副部长彭振刚表示，明代郑和在南京建造宝船，七下西洋开展经贸与文化的和平之旅，写下海上丝绸之路的华彩篇章。今日南京，持续加强与“一带一路”沿线国家和地区的人文经贸交流，促进民心相通。未来，南京将进一步拓展国际人文合作交流，鼓励各国青年特别是“Z世代”参与进来，让“一带一路”的纽带力量更加坚韧。

来自中国、埃及、韩国、柬埔寨、巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、波兰等共建“一带一路”国家的媒体智库和青年代表，围绕“巩固和平发展，引领安全治理新方向”“促进创新发展，培育可持续发展新动能”“推动包容发展，构建文明互鉴新格局”分议题进行分享交流，为提升“一带一路”倡议安全合作水平、推动共建“一带一路”在国际合作实践中开启新征程、实现“一带一路”建设的“美美与共”等方面建言献策，贡献真知灼见。

图为《高质量共建“一带一路”发展动力态势感知报告》发布仪式。段崴摄

对话会上，中国外文局“一带一路”国际传播研究院与北京大学高质量共建“一带一路”发展动力态势感知报告课题组联合发布《高质量共建“一带一路”发展动力态势感知报告》。

本次对话会为2023年南京和平论坛系列活动之一。2023年南京和平论坛以“共促和平发展·共享现代文明——青年在行动”为主题，旨在推动中国理念、青年责任和国际关切有机融合，为推动构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

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