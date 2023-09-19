人民网杭州9月19日电 （王婧）9月17日，媒体团一行来到绍兴棒（垒）球体育文化中心及绍兴柯桥羊山攀岩中心，亲身感受亚运会临近的热烈氛围。

绍兴棒（垒）球体育文化中心总建筑面积约16万平方米，总投资约18亿，是目前我国规模最大、也是首个以国际赛事标准来建造的棒、垒球场馆。杭州第19届亚运会将在此处诞生棒球、垒球各一块金牌。场馆外围由波浪板组成，犹如一幅幅的书卷。棒球馆1号场有固定座位5000个，2号场有2500个，垒球场共有2500个座位，可最大程度满足观众观看的需求。

在场地用料部分，棒垒球场地红土部分的材料是2008年奥运会棒垒球场所用的同款产品。比赛场草坪部分使用了免填充人造草坪，施工便捷，无需后续维护保养，具有安全环保，抗静电，超强的运动性能等特点。红土和草坪都拥有吸水系统，如果下小雨，场地也不会泥泞，可以正常进行训练和比赛。如果下大雨，场地不积水，大雨停后一小时运动员就可以上场训练和比赛。

绍兴柯桥羊山攀岩中心是杭州亚运会攀岩比赛专用场馆，总用地面积18710平方米。杭州亚运会攀岩比赛项目包括速度赛、攀石赛、难度赛、个人亮相全能赛，10月3日至7日五个比赛日期间将产生6枚金牌。攀岩馆外壁选取了国际上先进的UHPC超高性能混凝土作为建筑表皮，营造出“蚕茧”的建筑造型，体现了柯桥的地方纺织业特点。

绍兴柯桥羊山攀岩中心总设计师黄会明表示：“场馆设计主要秉持着绿色、智慧这两个最重要的特点。这是目前第一个永久性的（攀岩）场馆。它是一个开放性的场馆，让市民能非常自然的、轻而易举的和日常生活结合起来，体会到自然与现代的融合，也展示了中国建筑文化的自信。”

据悉场馆在赛后也将作为国际赛场承办比赛，同时也是青少年攀爬研学基地。

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