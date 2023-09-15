8月5日适逢加拿大公民日小长假第一天，我们随小女儿一家驱车前往圣·凯瑟琳（St·Catharines）市镇游玩。这里有沙质细腻的安大略湖沙滩、有风光绮丽的戴尔豪斯港口，但最诱人的还是在此观赏韦兰运河（Welland Canal）风光。继2019年末乘挪威人邮轮“喜悦号”全程见证与体验通过巴拿马运河的实景之后，在此第二次观赏船只在运河里过闸通桥的真实场景，依然令人兴奋不已。

圣·凯瑟琳城镇起源于施普曼角落

圣·凯瑟琳市位于加国安大略省中南部，与同省省会及最大城市多伦多隔湖相望,在尼亚加拉瀑布西南19公里处，距美国纽约州的布法罗城仅32公里，它位处美加边境要道与著名的韦兰运河北端。城市面积96平方公里, 为安省面积第六大城市。市内拥有众多公园、花园及郁郁葱葱的阡陌小径，因而获“花园城市”的官方昵称。2011年加拿大人口普查显示，圣·凯瑟琳市内有13.14万人口，而它所在的尼亚加拉地区则拥有45万人口。圣·凯瑟琳市拥有15000英亩葡萄园，周围是著名水果产地的贸易中心。市镇工厂林立，制造业发达，主产钢材、铸铁、橡胶及化学制品等，这里造船、船舶修理、电器仪表、飞机及汽车零部件和食品罐头等多门类工业发达。城市除有世界级酒庄外，还设有博物馆、艺术画廊和剧院，经常举办酒文化节、音乐节与各种画展，其文化景观与港口风景十分诱人，因此，它也是北美地区颇有名气的游览胜地。

我们在游人戏水的湖畔沙滩和风景如画的港口码头游览之后，直奔圣·凯瑟琳市博物馆，从展示的实物、图片与文字中了解到，这个城市建于1876年。追溯城市起源，还是在1783年，美国结束独立战争之后，美国十三州大批英王效忠者迁往加拿大，而拥有肥沃农田的圣·凯瑟琳小镇便成为这批移民的主要落脚点之一。这里有一条距尼亚加拉河以西约12英里的溪流，被称为十二英里溪。当时不少商人在此溪涧设立锯木厂和磨坊，很快形成聚落并称为十二镇。镇内一间酒吧兼驿站的老板名为施普曼（Paul Shipman），随之，这一带又被称为施普曼角落（Shipman's Corners）。1812年美英发生战争，即美国第二次独立战争。在此期间，尼亚加拉河沿岸聚落饱受蹂躏，但施普曼角落因相对远离美国边境而幸存。战后又有大批沿河居民迁往施普曼角落，随之带旺该处工业发展。18世纪末至19世纪初，这一带开始称为圣·凯瑟琳小镇，有传它是以当地商人罗拔·咸美顿（Robert Hamilton）的妻子凯瑟琳的名字命名的，但其名称的真正来源无从稽考。由于施普曼角落带动了这里的经济发展，因此，从那时起就流传着圣·凯瑟琳地域起源于施普曼角落的说法。

随着第一代韦兰运河的兴建与开通，圣·凯瑟琳小镇一带渐成尼亚加拉地区的工业中心，1845年正式建制为镇，1871年第三代韦兰运河动工，这里人口迅速增长，镇界极速扩展，1876年正式更名为圣·凯瑟琳市。这座位于安大略湖畔的城市环境幽美秀丽、气候舒适宜人，不仅是世界著名的旅游胜地，更是户外运动的天堂，划船、游泳、垂钓、观鸟及高尔夫与自行车骑行运动都吸引着北美的游客。

韦兰运河，世界十大著名运河之一

圣·凯瑟琳市坐落于韦兰运河北端，城市多种文化并存，市博物馆和韦兰运河中心是游客的好去处。博物馆和韦兰运河中心是同一栋建筑，我们在博物馆里浏览城镇历史、工农业展品和军事、体育及消防物品之后，观赏了一段“韦兰运河的过去与现在”的视频，参观了造船和海事展品，韦兰运河的建造历史和船只通过运河闸道的实景模型引起很多游客的兴趣。

加拿大韦兰运河的修建曾历经四期工程。其首期工程在1829-1941年间进行，由商人威廉·哈密尔顿·梅里特（William Hamilton Merritt）组建的韦兰运河私营公司修建。首代运河从达尔豪西港通到鲁滨逊港，它沿韦兰河向东在尼亚加拉瀑布上游与尼亚加拉河相汇，再沿尼亚加拉河南行通往伊利湖。1833年运河增建了从罗宾逊港往南直达科尔本港（PortColborne）的水道，使全长达43.4公里、深2.4米、设有40个木制船闸。但首代运河仓卒落成的木制船闸维护费用很高，私营公司无力经营，1839年由政府收购。

韦兰运河二期工程在1842-1886年间进行，实施扩建，将运河加深至2.7米，将船闸阔度从6.7米扩阔至8.1米，船闸间距离从33.5米加长至45.7米，船闸数目则减至27个，新的船闸为圬工（石砌）结构，此为第二代运河。1848年，蒙特利尔和安大略湖之间建成了一条航深为2.7米的运河，这样船舶可从伊利湖航行至下游的圣劳伦斯河。1853年，再将运河加深至3.1米。

韦兰运河三期工程在1887-1912年间进行。当时迫于水路货运量增长和新建造的大体积蒸汽船的需要，运河进行再度扩建，河深达至4.3米，船闸阔达13.7米，船闸间距为82.3米，共设26个石砌船闸，此为第三代运河。

韦兰运河四期工程在1913-1932年间进行，其间因第一次世界大战曾停工5年。这期工程将运河北端东移，还改以威勒港（PortWeller）为安大略湖端的出口。鉴于威勒港一带本来没有天然港口，随即修建了两条伸入安大略湖、长2.4公里的人工堤岸。此间将运河水深增至8.2米，现时则深达9.1米；由8级船闸克服了安大略湖和伊利湖之间99.5米的水头，此为第四代运河。1967年，又在韦兰市外围动工兴建了一条新水道，以取代长14.6千米、途经威兰市中心的老河段。新水道1973年3月通航。

加拿大在修建韦兰运河之前，由于连接伊利湖和安大略湖的天然河流尼加拉河有瀑布和急流，无法通航，来往于两湖之间的货船必须在尼亚加拉瀑布附近卸货、再经陆路运送到瀑布另一边后重新装船。如今有了长达44.4千米、8道水闸调节的韦兰运河，大型货船可避开尼亚加拉瀑布，南由伊利湖畔的科尔本港，向北行至安大略湖畔圣·凯瑟琳市的威勒港。每年有数千艘船只行驶于这条运河中，往来穿梭，一派繁荣景象。

站在圣·凯瑟琳3号闸道观景台上

观赏船只在韦兰运河中过闸过桥确是圣·凯瑟琳市最独特的好景致。当日中午，在韦兰运河中心参观运河建造历史与闸道实景模型之后，根据馆内屏幕显示的船只过闸信息，我们从博物馆乘电梯抵达3号船闸的高架观景台，这里是观赏船舶过闸过桥全过程的最佳位置。当时正赶上一艘货船缓缓进入3号闸道。观景台上的展板显示，运河南北两端水面高度相差约99.5米，由下游至上游方向顺序编号设有8个船闸，4、5、6号均为双线连续3级船闸，1、2、3、7和8号为单线单级船闸。1-7号船闸长233.5米、宽24.4米、水深8.2米，平均提升高度为14.2米，而位于南端靠近伊利湖的8号船闸规格未变，但它是调节湖水水位的最终控制性船闸，因此其提升水位高度则为0.3-1.2米。允许在运河中通过的船舶通称Laker，除船头船尾外，船身整体均为方形、船底平整，以适应运河船闸的要求。行船最大规格为：长225.5米，宽23.8米，载重吃水深8米，这种大船可以运载2.9万吨铁矿石或38700立方米货物。每个船闸约在10分钟内可充水9万立方米，船舶通过每组船闸的全部闸道约需45分钟。我们在3号闸道观景台看到那艘货船就是一艘巨型货船，可以伸手触摸船舷，见证它在闸室中“严丝合缝”、升升降降的状态。看到出闸徐徐南行的货船紧接着通过一座升起的高架桥，货船行近大桥时、运河两侧的高塔将桥面整体缓缓升起，待货船顺利通过后、桥面又降至与公路面齐平的原位，让往来车辆照常行驶。在韦兰运河中行驶船舶的高度限制为35.5米，就是为使之顺利通过这座高架桥的底部。运河沿线其他桥隧则为开启桥或河下隧道。当日，我们在观景台上还看到多艘船只通过正在打开的开启桥，船通过后、又见桥面缓缓合拢，桥上车辆行人照常通行。由于过闸过桥，船只航行韦兰运河全线平均约需11个小时。每年约有3000艘船只行驶于韦兰运河中，年货运量达4000万公吨，货运以铁矿、钢材、煤炭、大麦、玉米和小麦为主。这条运河不但促进了多伦多经济的发展，每年为尼亚加拉地区地区创造2.2亿加元的经济收益和大量就业机会；也使美国底特律、克里夫兰、密尔沃基等大湖港和芝加哥，能与加拿大的蒙特利尔、魁北克相连，将五大湖区沿岸城市的工业制成品由航道输出，运往大西洋，成为五大湖区经济发展的重要依托。众所周知，作为世界三大跨国瀑布之一的尼亚加拉瀑布，一直吸引着全球游客的目光；作为加拿大20世纪十大公共工程之一、作为世界十大运河之一、作为圣劳伦斯航道主体运河的韦兰运河，如今也成为世界游客追逐观赏的好风景。（冯霄、于世文）

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