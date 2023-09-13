活动现场中国书法体验区。王文 摄

人民网斯德哥尔摩9月12日电 （王文）9月12日，斯德哥尔摩中国文化中心举办“花好月圆——齐白石艺术中秋特展”专场品鉴活动，瑞典文化艺术界人士，包括瑞典知名博物馆、美术馆、画廊、拍卖行负责人，以及艺术家、汉学家等受邀出席。

此次活动将持续至10月27日，既是斯德哥尔摩中国文化中心2023年“天涯共此时——中秋活动的重要特展，也是齐白石全球巡展的重要一站。展览一开幕，就受到当地民众的欢迎和喜爱。

走进展厅，竹帘、琴桌、翠竹营造出具有东方美学和中国意境的展览空间，观众在此可以亲身体验中国古人手把书卷的乐趣，书法交互屏幕和北京画院老师的现场展示让观众体验读诗书写的意境，带来耳目一新的参观体验。北京画院吴洪亮院长对展览作品进行了深入讲解，齐白石的诗、书、画、印“四绝”独树一帜，艺术风格自由、自然、自在，令瑞典观众叹为观止。吴院长介绍，2023-2024年，北京画院启动了“纪念齐白石诞辰160周年”全球活动。齐白石在中国是最广为人知和深受喜爱的艺术家，齐白石艺术是中国文化的代表性名片之一，此次全球活动不仅有利于加深各国人民对中国文化的认识和理解，而且有利于促进国际艺术文化的共享与交流。

展览活动期间还将举办齐白石艺术的多场讲座和体验活动，观者可以到场感受中华传统文化的魅力，如沉浸式参观“齐白石画室”，观摩创作过程。观众还可使用中国画创作工具，如国画颜料、毛笔、砚台，以及宣纸等，从中体会笔、墨、纸、砚的独特质感与作画技法，体悟国画艺术的表达逻辑与审美趣味。

斯德哥尔摩展览期间恰逢中国传统节日——中秋节，因此，本次巡展以“花好月圆”为主题，以此呈现一场东方艺术盛宴。

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