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岸田即将改组内阁　阁僚人选有“吹风”

2023年09月13日11:30 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月13日电 日本首相岸田文雄定于13日改组内阁，并调整执政党自由民主党高层人事安排。日本多家媒体12日报道，新内阁人选已基本确定，多名现任大臣得以留任，另有11人将首次入阁。

　　2022年8月10日，日本首相岸田文雄在日本东京首相官邸召开新闻发布会。新华社发（Pool图片，罗德里戈·雷耶斯·马林摄）

　　岸田11日结束出访并返回日本，与相关人士协调自民党高层人事调整方案和新内阁人选。日本媒体表示，岸田这次改组意在提振不断下滑的内阁支持率。

　　日本多家媒体援引消息人士的话报道，现任内阁中，经济产业大臣西村康稔、数字大臣河野太郎、经济安全保障担当大臣高市早苗、财务大臣铃木俊一、内阁官房长官松野博一将留任。

　　现任外务大臣林芳正将被替换，由上川阳子出任；法务大臣将由小泉龙司接任。

　　“新面孔”方面，自民党众议员宫下一郎将首次入阁，接替野村哲郎出任农林水产大臣。野村哲郎上月回答记者提问时，把福岛第一核电站向海洋排放的水称作“核污染水”，岸田随后要求他收回发言并道歉。

　　此外，自民党众议员加藤鲇子、参议员武见敬三和松村祥史等10人也将首次入阁。

　　6月29日，人们在日本东京涩谷街头行走。新华社记者张笑宇摄

　　日本媒体指出，新内阁的女性阁僚数量将显著增加。除高市早苗、上川阳子、加藤鲇子外，复兴大臣和地方创生担当大臣也将由女性担任。

　　岸田12日上午与执政盟友公明党党首山口那津男会面，向后者保证新内阁将有一名大臣来自公明党。日本媒体预计，来自公明党的国土交通大臣齐藤铁夫将留任。

　　按日本媒体说法，新内阁首要任务之一是制定新的经济政策应对通胀。日本总务省公布的数据显示，7月份日本去除生鲜食品后的核心消费价格指数同比上涨3.1%，连续11个月超过3%。

　　自民党高层人事方面，关键的“自民党四大要职”人选于12日确定。现任干事长茂木敏充、政调会长萩生田光一将留任，现任选举对策委员长森山裕将改任总务会长，前首相小渊惠三之女小渊优子将出任选举对策委员长。此外，副总裁麻生太郎也将留任。

　　按日本媒体说法，岸田在这次人事变动中寻求各派阀之间的平衡。岸田领导的岸田派仅为自民党内第四大派阀，他需要党内第二和第三大派阀麻生派和茂木派的支持，松野博一和萩生田光一则是党内最大派阀安倍派的重量级人物。

　　近期，岸田内阁民意支持率不断下滑。《每日新闻》8月底公布的民调结果显示，岸田内阁支持率下跌至26%，连续两个月处于30%以下的“危险水域”。最近3个月，岸田内阁的支持率下跌了19个百分点。（张旌）

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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