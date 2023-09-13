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利比亚洪灾失踪人数恐过万

2023年09月13日11:20 | 来源：新华社
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　　新华社北京9月13日电 红十字会与红新月会国际联合会官员12日说，受飓风“丹尼尔”影响，利比亚全国估计有超过1万人在洪水灾害中失踪。

　　红十字会与红新月会国际联合会官员塔梅尔·拉马丹说：“我们可以从独立消息源证实，目前已有至少1万人失踪。”

　　按照利比亚东部武装“国民军”说法，洪水致东部德尔纳市大坝决堤，当地近四分之一区域被淹没。该地区已发现至少1000具遇难者遗体，实际死亡人数可能更多。

　　利比亚民族团结政府卫生部12日在社交媒体上说，飓风“丹尼尔”已在德尔纳市造成约2300人死亡，另有约5000人失踪。

　　德尔纳市地处利比亚北部沿海，人口约12.5万。媒体记者在前往德尔纳市的路上看到车辆被掀翻在路边，树木被吹倒，房屋被洪水淹没。视频画面显示，大坝决堤后，一股巨大激流涌入德尔纳市中心，道路旁遍布残垣断壁。救援人员乘坐橡皮艇，在水中不断打捞，数十具遇难者遗体摆放在人行道上。

　　利比亚东部负责紧急事务的一名官员说：“我从德尔纳回来，那是一场灾难。海边、山谷、房屋下，到处都是尸体，许多建筑物垮塌了。”

　　利比亚位于非洲北部，濒临地中海，自2011年卡扎菲政权被推翻后陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持该政府的武装力量，控制利比亚西部部分地区。利比亚国民代表大会则与“国民军”结盟，主要控制东部和中部地区。

　　“丹尼尔”飓风先前在希腊、土耳其和保加利亚导致连日强降雨天气，在这三国共计导致至少27人死亡。11日该飓风侵袭埃及西部地区，埃及气象部门已就可能出现的降雨和恶劣天气发出预警。（刘江）

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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