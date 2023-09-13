新华社联合国9月12日电 中国常驻联合国代表张军12日在联合国南南合作日纪念会议上发言，呼吁坚持真正的多边主义，共同促进国际发展合作。

张军说，国际社会应积极构建更加平等、开放、合作的全球伙伴关系，形成共促发展的强大合力。发达国家应切实履行官方发展援助承诺，充分体现南北合作的主渠道作用。发展中国家应在力所能及的范围内互帮互助，积极发挥南南合作的补充作用。

张军强调，要坚持发展优先，持续深化南南合作。联合国肩负着国际发展合作的首要责任，应坚持将发展议题置于优先位置；应大力倡导团结合作，在政治上营造良好环境和条件；应积极发挥统筹协调作用，动员发展机构将支持南南合作作为重点，并推动多边开发银行等国际金融机构为发展中国家提供更多资源。广大发展中国家应坚决维护南南合作尊重主权、平等互利、互不干涉内政的基本原则，加强发展经验和最佳实践分享，持续深化南南合作。

张军说，要坚持行动导向，深入推进务实合作。国际社会要以应对共同挑战为出发点，聚焦发展中国家迫切需求，采取务实手段，在减贫、气候变化、数字经济和绿色发展等方面提供资金、技术和能力建设支持，帮助发展中国家实现可持续发展。

张军表示，中国坚定支持南南合作，坚持尽己所能帮助其他发展中国家实现共同发展，始终是南南合作的先行者。中国领导人提出的全球发展倡议为全球发展合作和落实可持续发展议程注入强劲动力。中方愿继续同各方一道，在全球发展倡议下深化南南合作，为加速落实2030年议程提供新的助力。

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