智利前国防部长弗朗西斯科·比达尔近日接受新华社记者电话采访时说，美国奉行“门罗主义”，屡次干涉智利内政，用大量资金扶植候选人竞选，在推翻智利阿连德政府的政变中起主导作用。

今年9月11日是阿连德政府遭政变推翻50周年纪念日。半个世纪以来，许多历史研究和解密档案显示，美国在阻止阿连德上台、颠覆阿连德政府的过程中费尽心机、不择手段。今年也是美国提出“门罗主义”200年。比达尔表示，拉美国家独立进程起步之时恰逢美国在拉美巩固势力，“门罗主义”提出者美国前总统詹姆斯·门罗倡议“美洲人的美洲”，实则意指“美国人的美洲”，1901年至1909年间西奥多·罗斯福执政时期的美国已开始公开干涉拉美事务，将拉美视作其“后院”。

“自冷战开始，为在两个阵营间斗争中占据优势，美国进一步加强对拉美的干涉行动。”比达尔说，1946年，智利的加布里埃尔·冈萨雷斯总统因受到共产党支持而使美国不满，因为对美国来说，一个有共产主义者参与的拉美政府内阁“不可持续”。

比达尔说，在美国施压下，共产主义者被驱逐出冈萨雷斯政府。一年后，《永久捍卫民主法》在智利出台。它被称为“被诅咒的法律”，使共产主义人士及其活动在智利丧失了合法性。

第二次世界大战后，“左翼发展最快的拉美国家就是智利”。比达尔指出，为避免左翼掌权，美国频频干预智利选举。美国的大量解密文件显示，美国自1961年起曾支持智利非左翼议会候选人竞选，更有记录表明美国在1964年秘密扶植萨尔瓦多·阿连德的竞选对手，向阿连德的对手党派提供数百万美元竞选经费，助其击败了阿连德。

1970年，阿连德再次参选总统，尽管受到美方各种阻挠，他仍获得了最多选票。然而，因未获得半数以上选票，按照法律规定，需由国会在得票前两名的候选人中投票选出总统。

“美国还策动‘恐惧宣传’使人们对阿连德获胜产生恐惧。”比达尔说，美国资助智利右翼团体和媒体发布大量攻击抹黑阿连德的信息，鼓动民众不要给他投票，“在1970年的智利总统选举中，美国投入了数百万美元制造‘恐惧宣传’”。

比达尔说，在美国中央情报局支持下，美方试图制造政变阻止阿连德上台执政，但却引发智利全国反对外国干涉的高涨呼声。1970年10月24日举行的国会投票中，阿连德以明显优势胜出，当选智利总统。

阿连德总统执政期间，美国蓄意破坏智利稳定。比达尔指出，美曾为智利反对派和极右翼准军事组织提供资金援助，曾阻止国际金融机构向智利提供贷款，为罢工等活动提供资金援助，并持续向智利军方提供援助，在智利军队内培养亲美势力。

在美国一系列破坏打压手段作用下，到1973年政变发生前夕，阿连德政府已陷入困境：政府内部分裂严重，国内物价飞涨、抗议频发，军队内部也愈发不稳定。最终，在这一年的9月11日，时任智利陆军司令奥古斯托·皮诺切特发动政变，推翻了阿连德政府，开启了长达17年的军政府统治。

政变给智利民众与社会发展造成巨大伤害。智利官方数据显示，在军政府统治时期，智利有超过4万人因政治原因被捕，3000多人死在秘密警察手中或失踪，至少有20万人被迫流亡海外。“智利人的这些伤痛是因美国主导的政变而起。”比达尔说。（参与记者：李欣）

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