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第87届萨博会开幕 中远比港首次亮相引关注

2023年09月13日10:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网贝尔格莱德9月12日电（记者谢亚宏）第87届萨洛尼卡国际博览会（简称：萨博会）9日在希腊第二大城市塞萨洛尼基落正式开幕。

本次展会共吸引了来自18个国家近1500家参展商，其中韩国、摩尔多瓦和泰国是首次参展。展馆总规模达到3.3万平方米。作为本届博览会主宾国的保加利亚有60家企业参展，分别来自能源、循环经济、工业、创新技术、食品、运输物流、化妆品、旅游、包装和服务等领域，展馆面积达2600平方米。

中远海运比雷埃夫斯港务局（简称：PPA）今年首次独立参展萨博会，一百多平方的展台全方面介绍了港区建设、发展成就、社会贡献、保护生态环境等内容。中远比港展台通过为观众提供交互式动画体验、港区VR全景展示等，多维度展现了比港最新的发展成就，以及为推动中希合作方面取得的成效，吸引了众多参观者和参展商驻足观看了解。

中国驻希腊大使肖军正祝贺萨博会召开，近距离参观中远比港、华为等展台，并与展台人员进行亲切交流。

除了邀请国外展商参展，来自希腊各地的49家商会和382家中小企业也积极参会。塞萨洛尼基专业商会、塞萨洛尼基工商会、雅典工商会和塞萨洛尼基手工业商会等4个商会分别参展。而塞萨洛尼基工商会首次在16号展馆组织了一个服装、鞋类和配饰专题展区，时尚界的知名人士将出席该展区。

萨洛尼卡国际博览会是希腊乃至巴尔干半岛规模最大、影响力最强的综合性国际贸易博览会之一，其历史可以追溯至1926年。每年举办一届，通常选在9月，为期十天时间，展览内容涵盖高新技术、电信、能源、基础设施、文化、旅游等行业。

(责编：曹欣悦、常红)

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