中新社南宁9月12日电 (陈欢 宋金蔚 谢雅娟)9月12日，在南宁海关监管下，一批来自越南的进境展品运抵广西南宁。随着这批展品的运抵，第20届中国—东盟博览会(以下简称东博会)展会全部进境展品均已到货。

9月12日，南宁海关隶属邕州海关关员正在对进境展品开展现场查验。邕州海关供图

据介绍，本届东博会展览总面积将达到10.2万平方米，其中外国展区面积占比30%以上，有来自45个国家和地区的近2000家企业参展。进境展品共计15万件、2945吨，展品数量和货值同比增长3倍以上，为近三年以来商品种类最全的一届东博会。

南宁海关驻东博会现场监管组何秋介绍：“今年进境展品主要为饼干、咖啡、可可和巧克力制品、果汁饮料、调味品等东盟国家各类特色食品，洁肤霜、润肤露、唇膏、护肤油等护肤品，手镯、项链等饰品，乳胶枕头和床垫等家居用品。”

为更好服务第20届中国—东盟博览会，南宁海关量身打造《南宁海关服务中国—东盟博览会十五项长期便利措施》，为参展企业和人员提供简化展会备案手续、对授权审批的展览品快速审批、设立现场快速检测实验室等15类便利措施，为展会提供通关、监管、政策咨询等一站式服务，全方位做好展会监管服务工作，高效率保障展品通关。(完)

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