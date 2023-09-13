这是麦卡锡在美国华盛顿白宫回答记者提问的资料照片（5月22日摄）。新华社发（亚伦摄）

新华社华盛顿9月12日电（记者施春）美国国会众议院议长、共和党人麦卡锡12日对媒体说，他已要求众议院相关委员会对总统拜登启动正式弹劾调查。

麦卡锡说，众议院共和党人在有关拜登之子亨特·拜登海外交易的调查中，发现拜登总统的行为涉嫌“滥用权力、阻碍（司法）和腐败”，众议院将就此进一步展开弹劾调查。

麦卡锡的一名发言人当天表示，众议院不会就启动弹劾调查进行投票。

白宫发言人伊恩·萨姆斯当天在社交媒体上否认对拜登的相关指控，批评共和党人启动弹劾调查是“最糟糕的极端政治”。萨姆斯还说，众议院共和党人9个月来的调查结果显示没有任何关于拜登不端行为的证据。

弹劾调查是弹劾总统之前的程序步骤。按照有关程序，众议院完成弹劾调查后，如果认定总统存在违法行为，应当形成一份弹劾条款，对总统提起指控。依照法律规定，弹劾条款首先要得到简单多数众议员赞成，然后还须得到三分之二以上参议员支持。

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