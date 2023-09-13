新华社维也纳9月12日电 中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表李松11日在国际原子能机构九月理事会会议上严厉抨击日本单方面启动福岛核污染水排海，严正敦促日方接受严格国际监督。

李松指出，8月24日，日本政府无视强烈国际质疑和反对，单方面启动福岛核污染水排海。历史将记住这一天。福岛核污染水排海是重大核安全问题，具有跨国界、长期深远的影响，绝不是日本一家的私事。12年前发生的福岛核事故已经造成严重灾难。日本有责任、有义务以最负责任、最安全、最稳妥的方式处置福岛核污染水，避免给海洋环境和世界各国人民造成二次伤害。排海并非处置福岛核污染水的唯一选项，更不是最安全、最负责任的选项。

李松强调，日方并未要求国际原子能机构对除排海以外的其他处置选项进行全面、综合的评估，而是单方面将排海决定强加给机构、强加给世界。机构应日方要求对福岛核污染水排海活动进行安全评估属于技术援助和咨询评估性质，不具有国际法效力。机构评估报告的内容和结论未经技术工作组协商一致。机构总干事在评估报告中明确指出，这个评估报告既不是对日方排海政策的推荐，也不是为其背书。日方大肆利用机构评估报告，强行启动排海行动，严重损害机构权威和公信力，严重损害日本周边国家人民健康和海洋环境权益，严重损害全球核能事业安全与发展利益。

李松进一步指出，在日方单方面启动排海的情况下，国际原子能机构非常有必要建立长期有效、不受日方控制的国际监测机制。缺乏诚信的东京电力公司，一意孤行的日本，必须受到严格国际监督。机构在日方排海阶段进行公正、独立和客观的安全评估，应该建立在机构成员国主导、参与和定期审议基础上。成员国、理事会应在有关国际监测机制的建立过程中发挥主导作用，并对日本排海问题和国际监测机制进行定期审议。机构秘书处有必要向成员国，特别是利益攸关国家及时、全面、详细介绍在福岛实施现场取样、监测等活动，认真听取各方关切、意见和建议，着眼于形成机构主导、利益攸关方切实参与、长期有效的国际监测机制。

日本代表狡辩称，日方经过“多核素处理系统”净化的“处理水”安全无害，与核电站正常运行排水并无不同；日方排海方案科学合理，处理过程向国际社会保持公开、透明。

李松行使答辩权，对日方予以严厉驳斥。他指出，日方启动排海前后，本国及周边邻国民众群情激愤。任何一个负责任的政府，都不会无视广大民众坚决反对日方排海行径的强烈呼声。日方对此充耳不闻，一味将排海决定强加给国际社会，并想方设法为自己开脱洗白，这才是彻头彻尾的政治化。日方将核事故产生的核污染水与世界各国核电站正常运行中产生的废水混为一谈，完全背离核安全科学常识。

(责编：贾文婷、徐祥丽)