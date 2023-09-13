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石狮东南亚采购集散中心总经理蔡经锋：

在“海丝”起点拥抱跨境电商新机遇（这十年，“一带一路”上的侨力量⑦）

本报记者 李嘉宝
2023年09月13日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为福建泉州港石湖码头（无人机照片）。
　　新华社记者 魏培全摄

　　图为东南亚采购集散中心正门。
　　受访者供图

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　　福建省石狮市位于海上丝绸之路起点城市泉州的东南端。宋元时期，泉州有“东方第一大港”的美誉，曾留下“涨海声中万国商”的繁华图景。石狮的石湖码头（林銮渡）曾是泉州的重要门户之一。而今，伴随着共建“一带一路”倡议的春风，跨越千年的“海丝”梦想正在这里续写新的篇章。

　　走进位于石狮市南洋路的东南亚采购集散中心，仿佛徜徉于一座闽派商品的百货大楼——来自福建各地的产业馆鳞次栉比，特色产品琳琅满目。这里是石狮市首批重点跨境电商产业园区之一。

　　“共建‘一带一路’让跨境贸易变得更简单。”东南亚采购集散中心总经理蔡经锋说。作为土生土长的石狮人，蔡经锋正在家乡拥抱更多新机遇。

　　

　　“天时地利人和”

　　2013年，中国提出共建“一带一路”倡议。当时，蔡经锋已经在服装行业打拼了20年。从成立公司到创立品牌，再到赴泰国做国际贸易，凭着一股“爱拼才会赢”的干劲，蔡经锋的事业蒸蒸日上。“21世纪海上丝绸之路”引起了他的兴趣。

　　“宋元中国看泉州，‘海丝’航标看石狮。”石狮至今仍保留着完整的“海丝”遗迹，六胜塔、姑嫂塔、林銮渡等“海丝”航标承载着海外石狮人挥之不去的乡愁。近年来，石狮的服装、纺织面料、鞋等多个产业集群发展迅速，成为闽派纺织服装的大本营，也逐渐成为享誉海内外的中国服装名城。

　　“共建‘一带一路’倡议铭刻历史的记忆，更回应时代的呼唤。”蔡经锋意识到，“国际贸易将迎来重大利好，这中间必然需要一个发挥中转链接功能的平台。”

　　蔡经锋把目光投向跨境电商行业。他认为，石狮发展跨境电商具备“天时地利人和”：一是侨资源丰富。大部分祖籍石狮的海外华侨华人都生活在东南亚国家，东南亚又是共建“一带一路”重点地区。这些侨胞在海外奋斗多年，拥有丰富的商业资源和深厚的桑梓情怀，是发展跨境电商的基础和桥梁；二是政策导向。石狮打造现代商贸之都的发展战略将推动更多本地企业走向海外，为跨境电商行业提供巨大推动力；三是地理优势。泉州是“海上丝绸之路”起点，石狮拥有天然海运港口，自古以来就有联通东南亚地区的水路要道。

　　随着共建“一带一路”倡议深入推进，石狮迎来更多机遇。2018年，石狮成为福建省首个国家级市场采购贸易方式试点。2019年，石狮获批叠加全国首个市场采购贸易方式出口预包装食品试点。同年，泉州获批国家跨境电商综合试验区。一个个好消息传来，蔡经锋备受鼓舞。

　　2019年，蔡经锋带着自己的创业计划，从泰国回到石狮。这一年，他成立了中泰（石狮）供应链管理有限公司并任总经理。2020年，东南亚采购集散中心揭牌成立。

　　“东南亚采购集散中心不仅汇集福建多地的特色优品，还在线上同步搭建跨境贸易平台，提供集供货选品、仓储物流、便利收汇、创业孵化等为一体的全产业链综合服务，积极助力中小企业出海、华侨华人采购及跨境电商创业。”蔡经锋说。

　　“买全球、卖全球”

　　2020年，东南亚采购集散中心迎来首批入驻企业。泉州互杰商贸有限公司是其中之一。从根据市场需求精准选品包装，到进驻海外社交平台开展直播带货，再到在泰国建立海外仓和直播基地……在东南亚采购集散中心的帮助下，这家企业从传统外贸转入跨境电商赛道。今年上半年，互杰商贸在泰国、菲律宾的出口额突破200万元人民币。

　　“为本地中小企业开展跨境电商贸易提供支持，为家乡建设现代商贸之都尽一份力，是我的机遇和使命。”蔡经锋说，东南亚采购集散中心目前已累计入驻德化、安溪、惠安、南安、永春、洛江等10余个福建省地域产业馆及1个纺织服装特色产业馆。

　　更多内地好物借助东南亚采购集散中心的平台，走向海外市场。不久前，蔡经锋随石狮市政协考察团赴宁夏盐池开展交流。中医药材、滩羊肉、葡萄等宁夏特产令他印象深刻。考察期间，他与“狮城宁好”电商网批（西部）运营基地签约，未来将推动更多宁夏特色产品“出塞”“出海”。

　　“回家乡做跨境电商，这条路选对了。”蔡经锋说，石狮既是国家级市场采购贸易方式试点，又是全国首个市场采购贸易方式出口预包装试点，利好政策叠加，跨境贸易更简单、更规范。

　　目前，东南亚采购集散中心已经在23个国家设立海外联络处。截至2022年底，借助东南亚采购集散中心的综合服务平台，相关合作企业累计实现出口额突破100亿元。

　　更让蔡经锋欣喜的是，在共建“一带一路”倡议的推动下，石狮航运市场规模不断扩大，“海丝”古城焕发新的勃勃生机。目前，石狮已开通“一带一路”外贸航线18条，为电商产品出口提供了更加广阔的发展空间。越来越多“石狮制造”和“中国制造”从这里出发，沿着“海上丝绸之路”走向世界。

　　“随着石狮开通多条‘一带一路’外贸航线，石狮企业在家门口就能将货物装船运输，不必再借道其他港口，既缩短了物流时间，也降低了成本。东南亚采购集散中心顺势而为，为跨境电商企业提供‘海丝速通’物流服务及海外仓储服务。”蔡经锋说，“我们的货运航线已经覆盖菲律宾、马来西亚、泰国等6个国家，12个海外仓布局在5个国家，总面积达12万平方米。在石狮，‘买全球、卖全球’正在成为现实。”

　　“一片充满机遇的蓝海”

　　自2020年成立以来，东南亚采购集散中心克服疫情影响，交出了亮眼“成绩单”。与此同时，疫情带来的挑战也让蔡经锋更加坚定：拓展跨境电商新空间、搭建线上平台势在必行。

　　2021年，石狮启动“跨境电商发展年”，推出扶持跨境电商的10条重磅措施，吸引不少海外侨商关注。当时恰逢《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效在即，蔡经锋的信心更足了。当年12月，首届RCEP青年侨商创新创业峰会在石狮举行。此次峰会上，福建省首个面向全球华侨华人的跨境电商贸易服务平台“侨易邦”正式上线。这是蔡经锋谋划已久的重要一步。

　　“无论企业大小，只要产品好，我们都欢迎。”蔡经锋介绍，“侨易邦”将整合集聚多地优质产品，通过线上平台，供海内外侨商选品采购，方便其与工厂直接对接，并提供包括散货拼箱、清关报关、安全回款、海外建仓等服务。平台不仅服务于RCEP成员国的电商，也为与中国有贸易往来的全球跨境电商从业者提供便利渠道。

　　截至2023年上半年，“侨易邦”累计入驻全国各地厂家及贸易商1800余家，线上产品约7.3万件，对接优质物流服务商12家，大小采购商、卖家用户5000多个……“依靠石狮地区深厚的侨乡文化、海内外侨商的投资热情、‘一带一路’叠加RCEP的历史机遇，跨境电商行业是一片充满机遇的蓝海。”蔡经锋说。

　　作为泰国石狮同乡总会暨泰国石狮商会副会长，蔡经锋最近又马不停蹄地忙着另一件事——与相关企业合作，在泰国曼谷设立泉州纺织服装优品海外展示中心。“我们将利用当地侨商的资源优势，深入了解泰国消费者喜好及市场需求，推动泉州优质产品在泰国进行集中展示，进而探索海外销售渠道及商业模式，吸引更多企业与侨商，共同助力泉州优品‘出海’。”他说，现在，泉州纺织服装优品展销中心已进入实际运营的前期准备阶段，近20家企业的超500余件优质成品及面料、辅料样品已进入该展销中心海外仓。

　　“站在‘海上丝绸之路’的起点，紧抓共建‘一带一路’重大机遇，我对未来充满信心。”蔡经锋说。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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