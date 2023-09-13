美方一而再、再而三违背地区国家意愿，企图在南海掀起风浪，进一步暴露出美国所谓“印太战略”在地区制造分裂对抗的真面目

在近日举行的东亚峰会上，美方再次围绕南海问题制造事端，企图挑拨有关国家同中国的关系。美方一而再、再而三违背地区国家意愿，企图在南海掀起风浪，进一步暴露出美国所谓“印太战略”在地区制造分裂对抗的真面目。

美方在东亚峰会上故伎重施，大谈要维护南海“航行和飞越自由”，并再次拿所谓南海仲裁案裁决说事。所谓南海“航行和飞越自由”，根本就是一个伪命题。美方从来拿不出证据表明哪个国家的哪艘船、哪架飞机、什么时候在南海航行或者飞越时遇到问题。美方舰机打着维护“航行和飞越自由”的旗号在南海耀武扬威，大搞军事化，才是南海和平稳定面临的真实威胁。所谓南海仲裁案裁决严重违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，是非法的、无效的。中方不接受、不承认该裁决，不接受任何基于该裁决的主张和行动，正是维护《联合国海洋法公约》权威性和完整性的正当举措。美国自身迟迟不加入《联合国海洋法公约》，却反复拿《联合国海洋法公约》说事，足见其虚伪本性。在所谓南海仲裁案问题上，美国本就是始作俑者和幕后操手，如今又一再渲染炒作相关非法裁决，充分说明其意图将国际法政治化、工具化、武器化。

多年来，在中国和东盟国家共同努力下，南海局势实现总体稳定，为各自发展提供了良好环境。中国坚持走和平发展道路，作为《联合国海洋法公约》缔约国，始终同东盟国家一道，根据包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，结合地区实际情况，在相互尊重的基础上妥善处理南海问题。当前，中国与东盟国家正在全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极推进“南海行为准则”磋商。美国作为域外国家，出于一己私利，千方百计在南海挑动是非，兴风作浪，目的是离间地区国家同中国的关系，干扰破坏中国与东盟国家维护南海和平稳定的努力，服务其遏制打压围堵中国的战略企图。美方做法违反国际关系基本准则，违背地区人民意愿和合作潮流，注定不会得逞。此次东亚峰会上，美方蓄意偏离会议主题，破坏合作气氛，无人附和是自然结果。再早些时候，美方高调声称美国与印尼两国防长发表联合声明批评中国南海主张，但印尼方面很快就拆穿美方谎言，表示美方发布的消息与事实不符。类似情况此前也曾出现，充分说明美方谎言外交、挑拨外交只会自取其辱。

美国一再翻炒南海问题，图谋通过人为制造分裂对抗，威逼利诱地区国家选边站队。地区国家对美方的意图看得很清楚，普遍不愿成为美国霸权棋盘上的棋子。印尼总统佐科表示，东盟不能成为任何国家的代理人，也不能卷入大国竞争，东盟致力于加强团结与凝聚力。新加坡第一副总理黄循财指出，东盟成员国不想在中美之间选边站队，“在该地区朝任何一个方向采取的任何举动都不会有多少国家跟随，因为东盟没有人希望看到爆发‘新冷战’”。美方应认真倾听地区国家的心声，充分认识到任何靠制造分裂对抗来维护霸权私利的行径在亚太都没有市场。

此次东亚峰会上，绝大多数国家都主张通过建设性对话和友好协商加强合作，共同打造地区增长中心。美方极力插手介入南海问题，挑拨地区国家关系，是地区秩序的搅局者和破坏者。地区国家对美方的危险企图保持高度警惕，普遍希望继续把维护南海和平稳定的主导权掌握在自己手中，共同维护地区和平发展、合作发展大局。美方搞挑拨外交，注定是竹篮打水一场空。

《 人民日报 》（ 2023年09月13日 15 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)