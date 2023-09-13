新华社摩洛哥马拉喀什9月12日电（记者霍晶 王东震）摩洛哥内政部12日表示，该国8日晚发生的强烈地震已造成2901人遇难、5530人受伤。地震发生后，中国援摩洛哥医疗队第一时间向当地医院援助物资并积极参与救治。

中国援摩洛哥医疗队阿加迪尔分队队长张飞功12日告诉新华社记者，医疗队在震后第一时间向驻扎的阿加迪尔哈桑二世医院提出参加救治伤员申请，并根据院方需求捐赠了指脉氧仪、电子血压计等急需的医用物资。医院自9日起陆续接收了60余名地震伤员，其中一些人出现挤压综合征合并急性肾衰竭，需要血液透析救治的病人数量明显增多，中国医疗队成员参与了急诊血透患者的救治工作。

记者12日从摩南部城市马拉喀什前往此次受灾最为严重的奥伊尔甘，途中遭遇小规模山体滑坡，道路一度被阻断，数辆运送救灾物资的大货车被迫停在路旁。记者抵达奥伊尔甘后看到，搜救工作仍在进行，救援人员使用挖掘机清理地震后的断壁残垣。

奥伊尔甘卫生部门负责人和西班牙救援队负责人表示，由于地震灾区地处偏远山区，交通不便成为开展搜救工作的最大难题。

据美国地质调查局地震信息网消息，摩洛哥当地时间8日23时11分（北京时间9日6时11分）发生6.8级地震，震中位于马拉喀什西南约71公里处，震源深度为18.5公里。（参与记者：李芮）

(责编：袁勃、赵欣悦)