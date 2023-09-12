新华社摩洛哥马拉喀什9月12日电 摩洛哥内政部11日晚发布的统计数字显示，该国8日晚发生的强烈地震已造成2862人遇难、2562人受伤。在摩华侨华人、中国企业积极捐款捐物，援助灾区。

摩洛哥华人华侨工商业联合会会长林伟强11日告诉新华社记者，商会已向在摩华人发起捐款号召，将通过中国驻摩洛哥大使馆统一捐赠给摩方。摩洛哥华人商会理事张凯说，商会正在积极筹措灾区急需物资。

9月11日，救援人员在摩洛哥马拉喀什南部的艾米兹米兹村地震废墟上搜救。新华社记者王东震摄

深圳传音控股股份有限公司旗下一品牌的工作人员11日对记者说，该公司捐赠的第一批救援物资，经过9个多小时的运输，已于10日下午运抵震中地区，包括1.2万瓶矿泉水、6万份饼干以及大量面粉、罐头、牛奶、糖和纸巾等。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴对在摩各界华侨华人纷纷捐款捐物表示感谢。他告诉新华社记者：“在这里的中国朋友们都在积极寻找渠道，想办法把捐助送到灾区，令人感动！”

一方有难八方支援。伸出援手的不止有捐款捐物的华侨华人，还有坚守岗位、积极献血的中国医务工作者，他们用实际行动诠释着医者仁心。

本格里地区的赖哈姆纳省医院位于地震重灾区马拉喀什以北约70公里处。中国援摩医疗队本格里分队队长马南接受新华社记者电话采访时说，地震发生时，医疗队收治了不少孕产妇，中国医疗团队冒着余震随时可能发生的风险，成功接生“地震宝宝”。8日地震当天，中国医生们一共进行了6台剖宫产手术。

除了做好病患救治工作，中国医生也投入震后急救。马南是骨科医生，他在震后第一时间赶去当地医院急诊报到。

中国援摩医疗队队长范晓盛告诉记者，考虑到灾后急救用血极度缺乏，中国援摩医疗队塞达特分队队长张建海和队员周珑、严以鸿11日前往塞达特哈桑二世医院献血。妇产科医生周珑体重刚达标，依然坚持献血450毫升。他们希望贡献自己一份力量，帮助受灾民众早日度过难关，重建家园。（记者：霍晶、王东震；视频：王沛；编辑：王申、张代蕾、徐晓蕾、王玉珏）

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