新华社北京9月12日电（记者邵艺博）外交部发言人毛宁12日表示，日本向海洋排放核事故污染水史无前例，事关各国重大利益和关切。任何监测都不是对日本向海洋排放核污染水的认可，赋予不了日方想要的排海正当性与合法性，日方应当立即停止向世界转嫁核污染风险。

当日例行记者会上，有记者问：日前，国际原子能机构（IAEA）网站消息称，该机构对福岛核电站附近海域进行排海以来的首次取样、检测，认为海水中放射性物质氚浓度低于日本监管限值。IAEA总干事格罗西近日表示，IAEA作为国际组织可以代表国际社会监测日排海活动，额外要求其他国家参与对日监测，就如同要求各国均参与对伊朗核设施保障监督。请问中方对此有何评论？

毛宁说，日本向海洋排放核事故污染水史无前例，事关各国重大利益和关切。国际原子能机构秘书处目前所谓的对日监测，没有机构理事会授权，未经成员国充分讨论，只是秘书处向日方提供的技术咨询和支持活动，缺乏国际性、独立性。

毛宁表示，7800吨核污染水已经排入海洋，但国际社会迄今仍然不了解国际原子能机构秘书处的具体监测安排。国际社会要求建立一个邻国等利益攸关方充分实质参与、长期有效的国际监测安排，就监测的核素种类、频率、地点、范围、报告等制订详细方案。日本和机构秘书处都应该以严肃、负责的态度作出回应。

“任何监测都不是对日本向海洋排放核污染水的认可，赋予不了日方想要的排海正当性与合法性，日方应当立即停止向世界转嫁核污染风险。”她说。

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