新华社北京9月12日电 利比亚国民代表大会任命的政府总理乌萨马·哈马德11日说，飓风“丹尼尔”10日袭击利比亚东部，引发严重洪水灾害，恐怕至少有2000人死亡，数千人失踪。

利比亚东部武装“国民军”发言人艾哈迈德·米斯马里在一场新闻发布会上说，洪水致两座大坝决堤，引发严重灾害，多个社区的居民被冲入大海。截至目前，洪灾已致至少2000人死亡，5000至6000人失踪。

据法新社报道，哈马德与米斯马里的说法未经应急部门或医疗机构证实，与国民代表大会新闻办公室主任穆罕默德·马苏德当天早些时候公布的数字出入较大。

马苏德11日早些时候说，“丹尼尔”在德尔纳等地造成“至少150人死亡”。德尔纳距离首都的黎波里900公里，人口约10万。

德尔纳市议会一名官员接受当地媒体采访时说，德尔纳情形“悲惨”，4座主要桥梁、两座大坝和多栋建筑垮塌。

哈马德宣布德尔纳为灾区，并哀悼三天，其间公共场所降半旗志哀。

居民萨利赫·奥拜迪告诉路透社记者，他成功与家人逃离洪灾。大水来袭时，“人们都睡着了，醒来发现房屋被洪水包围”。

在另一座东部城市贝达，医疗中心主管阿卜杜勒-拉希姆·马泽克说，至少46人死亡。

利比亚救护车及紧急事务应对机构数据显示，沿海城市苏萨7人死亡。利比亚国民代表大会任命的卫生部长奥斯曼·阿卜杜勒-贾利勒说，舍哈特和奥马尔穆赫塔尔两地共7人死亡。

与国民代表大会分庭抗礼、控制利比亚西部的民族团结政府总理阿卜杜勒·哈米德·德拜巴同样宣布哀悼三天。

“国民军”领导人哈利法·哈夫塔尔向灾区派遣军队救援。截至12日，卡塔尔和土耳其等国向利比亚提供援助。

利比亚位于非洲北部，濒临地中海，自2011年卡扎菲政权被推翻后陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，利比亚国民代表大会则与“国民军”结盟，主要控制东部和中部地区。

按照美联社的说法，近年来利比亚缺乏统一中央政府的管辖，由此衍生的问题掣肘该国基础设施建设。

“丹尼尔”先前在希腊、土耳其和保加利亚导致连日强降雨天气，在三国共计导致至少27人死亡，11日侵袭埃及西部地区。埃及气象部门已就可能出现的降雨和恶劣天气发出预警。（记者：王逸君；视频：李麟寅；编辑：徐力宇、陈立希、王宏彬、海洋、张代蕾、王玉珏）

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