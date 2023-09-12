人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第六届中拉文明对话论坛在阿根廷举行

2023年09月12日18:22 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布宜诺斯艾利斯9月11日电 第六届中拉文明对话论坛11日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行，来自中国、阿根廷及其他拉美国家的政府官员、专家学者、媒体及工商界人士等百余人参加。

　　本届论坛以“共同践行全球文明倡议 合力构建中拉命运共同体”为主题，旨在为推动平等、互利、创新、开放、惠民的新时代中拉关系行稳致远贡献智慧。

　　中国外文局副局长刘大为在开幕式上致辞表示，中国和拉美都有博大精深的古老文明，中拉文明的共性构成了中拉文明对话的坚实基础。双方应携手践行全球文明倡议，倡导文明包容互鉴，打造南南合作样板；分享现代化建设经验，推动中拉共同发展；深化人文交流合作，系紧民心相通纽带。中国外文局将发挥好论坛的桥梁作用，持续深化与拉美和加勒比国家各领域友好交流合作。

　　江苏省人大常委会副主任魏国强表示，依托中拉文明对话论坛这一平台，江苏将持续深化中拉地方合作，书写更多文明经验互鉴、文明成果共享的精彩篇章。

　　布宜诺斯艾利斯市政府国际和机构关系部副部长弗朗西斯科·雷斯尼科夫说，去年阿中庆祝建交50周年，今年又逢布宜诺斯艾利斯同北京缔结友好城市30周年，两国各级政府、民间机构之间的关系不断得到加强。阿中两国跨越地理阻隔，在文化、学术方面的交流日益密切。

　　阿根廷国际关系理事会当选副主席卡罗拉·拉蒙表示，中拉文明对话论坛首次在中国境外举办就选择了阿根廷。两国政府和民间各领域、多层次密集对话与交流可以为两国人民带来实实在在的好处。

　　论坛举办期间，中拉知识发展联盟、中拉媒体智库联盟正式启动，两国地方政府、出版企业间达成多项合作协议。

　　中拉文明对话论坛是中国和拉美地区之间重要的公共对话平台之一，前五届均在中国举办。

(责编：崔译戈、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部