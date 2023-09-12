新华社布宜诺斯艾利斯9月11日电 第六届中拉文明对话论坛11日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行，来自中国、阿根廷及其他拉美国家的政府官员、专家学者、媒体及工商界人士等百余人参加。

本届论坛以“共同践行全球文明倡议 合力构建中拉命运共同体”为主题，旨在为推动平等、互利、创新、开放、惠民的新时代中拉关系行稳致远贡献智慧。

中国外文局副局长刘大为在开幕式上致辞表示，中国和拉美都有博大精深的古老文明，中拉文明的共性构成了中拉文明对话的坚实基础。双方应携手践行全球文明倡议，倡导文明包容互鉴，打造南南合作样板；分享现代化建设经验，推动中拉共同发展；深化人文交流合作，系紧民心相通纽带。中国外文局将发挥好论坛的桥梁作用，持续深化与拉美和加勒比国家各领域友好交流合作。

江苏省人大常委会副主任魏国强表示，依托中拉文明对话论坛这一平台，江苏将持续深化中拉地方合作，书写更多文明经验互鉴、文明成果共享的精彩篇章。

布宜诺斯艾利斯市政府国际和机构关系部副部长弗朗西斯科·雷斯尼科夫说，去年阿中庆祝建交50周年，今年又逢布宜诺斯艾利斯同北京缔结友好城市30周年，两国各级政府、民间机构之间的关系不断得到加强。阿中两国跨越地理阻隔，在文化、学术方面的交流日益密切。

阿根廷国际关系理事会当选副主席卡罗拉·拉蒙表示，中拉文明对话论坛首次在中国境外举办就选择了阿根廷。两国政府和民间各领域、多层次密集对话与交流可以为两国人民带来实实在在的好处。

论坛举办期间，中拉知识发展联盟、中拉媒体智库联盟正式启动，两国地方政府、出版企业间达成多项合作协议。

中拉文明对话论坛是中国和拉美地区之间重要的公共对话平台之一，前五届均在中国举办。

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