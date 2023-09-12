人民网曼谷9月12日电 （记者孙广勇）9月12日清晨，在宽敞明亮的中老铁路万象站候车大厅，由老挝万象开往中国昆明南的D888次国际旅客列车“澜沧号”即将开始检票。

忽然，旅客们被一阵悠扬婉转的音乐声深深吸引。40多名身着“天涯共此时”文化衫和老挝传统筒裙的寮都公学同学们从候车厅四周缓缓向大厅中央聚拢，两队身着蓝色乘务制服、白色客运制服的万象站职工也满带着热情洋溢的笑容加入到队伍中，大家挥舞着手中的中老两国国旗，以快闪的方式一起吟唱了在中国家喻户晓的歌曲《明月几时有》，把中华民族传统佳节中秋节的祝福送给准备启程的旅客们。动听的歌声吸引了正在候车的旅客们，大家不断送上热烈掌声，一起用中老双语祝福“中秋节快乐”，将活动推向高潮。

快闪队伍还在万象站站台、“澜沧号”车厢、广场进行了表演，《明月几时有》的美妙旋律响彻了中老铁路万象站，中国传统佳节的美好祝福传递到了当天中老铁路国际班列的每一个角落。

中老铁路项目被誉为“高质量共建‘一带一路’的标志性工程”。2023年4月13日，中老铁路从昆明南站、万象站双向对开国际旅客列车。越来越多的旅客选择乘坐中老铁路动车跨境旅行。乘客们表示：“中秋节快到了，在异国他乡的车站，能听到这首熟悉的《明月几时有》特别感动。”

本次快闪活动是中国文化和旅游部2023年“天涯共此时——中秋节”全球联动活动老挝系列的重要组成部分，由老挝中国文化中心联合老中铁路万象运营管理中心和寮都公学共同主办。

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