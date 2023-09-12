人民网首尔9月12日电 （记者马菲）第十一届中国论坛12日在韩国首尔举行。本届论坛主题为“韩中经济向未来”，由韩国中国商会与韩国纽斯频通讯社共同主办，中国贸易促进委员会驻韩国代表处承办。

韩国中国商会会长尹为宇、中国国际贸易促进委员会驻韩国代表处总代表俞海燕、纽斯频通讯社代表理事闵丙福、韩国产业通商资源部通商次官补郑大镇等现场致辞，包括韩国中国商会会员在内的中韩两国政商界人士、韩国企业代表、韩国道知事协会代表等200余人参加论坛。

闵丙福表示，目前全球经济贸易秩序正发生变化，韩中经济也面临诸多挑战，为找到新出路，韩中两国需要制定新战略。

尹为宇表示，中韩两国地缘相近，优势互补，双方经贸往来密切。双方友好交往历史源远流长，长达数千年。中韩建交31年来，两国在经济领域共成长、同繁荣，给两国经济发展带来巨大的、实实在在的好处。疫情结束后，两国产业链供应链合作也迎来新机遇新挑战，中远公司也为双方产业链供应链的合作作出积极努力和贡献，并促进中韩企业在中国进口博览会等平台扩展交流与合作。

俞海燕表示，中国贸易促进委员会积极参与全球经济治理体系改革和建设，不断提升商事法律服务能力水平等，聚焦落实2023年中国贸促会十项重点任务。韩国中国商会事务局今年将在中韩地方和产业合作方面不断深化对在韩中资企业服务，推动中韩企业合作共赢。

郑大镇表示，为扩大韩中经济合作，需要确保两国供应链的稳定，应将合作领域扩大到服务、投资领域和数字化转型、应对气候变化、碳中立等全球事务上。

中国贸促会研究院副院长刘英奎介绍了全球经贸发展的趋势、中国市场的机遇、中韩经贸合作基础等，对推进中韩产业链和供应链融合的发展发表了主旨演讲。

在中国地方省市驻韩国代表处重点项目推介会环节中，中国盐城市驻韩国代表处代表闵永一、中关村驻韩联络处主任单良、山东省政府驻韩国经贸代表处代表陈海洋、延边朝鲜族自制州政府驻首尔办事处主任李哲、深圳市驻韩经贸办事处代表魏世杰、江苏省韩国经贸代表处执行代表赵辰分别介绍了各地方省市的投资环境和重点项目。

据介绍，中国论坛自2013年起至今已举办10届。本届中国论坛旨在就中国地方省市投资环境、发掘韩中未来增长动力和创造生物医药合作机遇等进行交流。

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