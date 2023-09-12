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匈塞铁路诺苏段项目全线首座铁路桥主体工程提前完工

2023年09月12日17:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网贝尔格莱德9月12日电 （记者谢亚宏）随着最后一方混凝土泵送入模，由国铁国际—中交股份联营体承建的匈塞铁路诺苏段二标段控制性工程Km131+830铁路桥主体工程于10日全部完成，这是匈塞铁路诺苏段项目主体工程完工的首座铁路桥，较原计划工期提前70天，为实现匈塞铁路诺苏段项目全线贯通奠定了坚实基础。

Km131+830铁路桥是匈塞铁路诺苏段项目的控制性工程，全长489.3米，混凝土总方量15733立方米，上部结构为15孔简支结构，单孔跨径为32.1米，为后张预应力混凝土箱型梁。单跨箱梁混凝土方量为261.4立方米，采用支架现浇法施工。

K131+830铁路桥自开工以来，面临地质复杂、当地资源匮乏、施工组织难度大、考古因素影响等诸多不利因素，同时面对多年不遇的连续降雨，工期压力大大增加。中国铁路建设团队扛牢责任，多措并举，在保证施工进度的同时，严格把控质量与安全，提前保质保量完成了全桥现浇箱梁的施工。

据悉，匈塞铁路北起匈牙利首都布达佩斯，南至塞尔维亚首都贝尔格莱德，线路全长341.7公里。塞尔维亚段全长183.1公里，最高运行时速200公里，共分三段建设，其中匈塞铁路塞尔维亚境内贝旧段、旧诺段线路全长约75公里，已经于2022年3月19日开通运营，运输品质和效率极大提升，旅客发送量大幅增长。目前，诺苏段正在紧张建设过程中，中国铁路建设团队将全力以赴推进项目的施工，力争实现2024年年底通车目标，为促进中国与中东欧国家深化合作作出新贡献。

(责编：崔译戈、常红)

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