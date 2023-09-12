今年以来，美国政府一贯用来遏制中国发展的“老把戏”，穿上了“新马甲”——在美方一些政客推动、造势下，原本属于经济学概念的“去风险（de-risking）”，被赋予更多政治意图，取代破产的“脱钩论（decoupling）”，成为现阶段美国对华政策的主基调之一。近日，新华社《扯牌屋》系列英文微电影推出续集《头文字De》，以戏剧化的形式演绎了美政客炮制新话术遏制中国的“内心戏”。

制华套路遭“吐槽” 旋即慌乱谋新招

微电影一开始，美政客弗兰克·“上木”的两名助理“豆”、“那厮媞”正惬意地玩着名为“战国风云”（英文名：Risk）的桌游，直到“上木”气冲冲前来才知道他俩用人工智能（AI）辅助制作的总统竞选视频引发了负面舆情。

原来，网友们纷纷“吐槽”视频展现的尽是对华“脱钩”的策略，不仅毫无新意，还行不通。危机下，“上木”和助手们收到了总统的最后通牒：必须在30分钟内找到不同于“脱钩”的词来阐释对华策略。

两名助理随即进入疯狂找词模式。男助理“豆”问起AI问答程序ChatGPT，怎知其给的答复是：“缓和局势（deescalation）。”不满的“上木”指示“豆”查阅《孙子兵法》原版书，怎知“豆”尴尬回应：

“上木”想召唤办公室里的美籍华人安迪，怎知“计划没有变化快”：

女助理“那厮媞”随即给出了两个新的选项，怎知“上木”都不甚满意：

改口主张“去风险” 实则“换汤不换药”

“山重水复疑无路”之际，“豆”从笔记本电脑上贴着的熊猫贴得到了灵感，想到了“拆分（detachment）”一词，并撕下熊猫贴演示起来，怎知这引发了他和“那厮媞”之间的“口角”。

然而这种争执在“上木”看来却是不必要的，他道出了其中的“玄机”：

众人“黔驴技穷”之际，“上木”甩牌的动作吸引了“那厮媞”的视线。看着桌面上游戏中的“风险（risk）”字样，她心中有了答案：

以“去风险”替代“脱钩”，用词软化并不代表思维进化，其实是“新瓶装旧酒”，目的依然是构筑“小院高墙”，对华“技术封锁”，本质上还是“脱钩断链”，打压遏制中国。只不过这样的表述更具欺骗性，目的还是蛊惑胁迫他国加入围堵中国的“小圈子”。

然而事实证明，中国一直是世界经济稳定增长的重要动力源，中国的发展为各国带来新机遇，为世界经济注入新动能。企图以“去风险”之名行“去中国化”之实，这样的“去风险”才是最大风险。

-END-

策划：倪四义 陈凯星

监制：薛颖 肖文峰

统筹：徐海静 赵卓昀 闫珺岩 叶前 王攀 郑开君 刘阳

编剧：郑锦强 徐海静 朱东阳 李雪笛 葛腾 操兰漪（实习） 张艺馨（实习）

编辑：薛颖 徐海静 马晓澄 张碧弘 张粲 于艾岑 王丰丰 眭黎曦 陆佳飞 鲁豫 张代蕾

调研助理：余熙（实习） 操兰漪（实习） 张艺馨（实习）

翻译：张艺馨（实习） 梁艺（实习） 郑锦强

文案：钟洁（实习） 郑锦强

主演：郑锦强 张粲 于艾岑

导演：大赵

摄影：宁楠

灯光：张超

录音：张欣欣

化妆：刘传慧

剪辑：黄婷婷

调色：李嘉顺

特效：路程

制图：范哲宇 余熙（实习）

场记：张艺馨（实习） 钟洁（实习）

鸣谢：张裕爱斐堡

郑锦强工作室制作

新华社国际部 广东分社

新华社国际传播融合平台出品

(责编：贾文婷、徐祥丽)