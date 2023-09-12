新华社北京9月12日电 在上轮喷发停歇3个月后，全球最活跃火山之一的美国夏威夷基拉韦火山10日开始新一轮喷发。

“基拉韦火山正在喷发。”美国地质调查局当天在一份公告中说。经过相关评估，美国地质调查局夏威夷火山观测站将基拉韦火山预警级别从“观察”上调至“警告”，航空颜色代码从“橙色”上升至“红色”。

2018年5月10日，在美国夏威夷，火山灰从基拉韦火山喷发出来。新华社记者陶希夷摄

视频画面显示，基拉韦火山口底部裂缝正在产生熔岩流。按照美国地质调查局说法，该火山喷发前曾有强烈地震活动。

夏威夷紧急事务管理局在社交媒体上写道，这次喷发“不会对居民区构成威胁”，但人体暴露在火山灰颗粒和气体中可能引发呼吸问题。夏威夷火山观测站提醒基拉韦火山附近的居民尽量避免接触空气中的火山灰颗粒。

2018年5月9日，在美国夏威夷帕霍阿镇附近的“莉拉妮地产”居民区，火山活动造成地面出现裂缝。新华社记者陶希夷摄

这是基拉韦火山今年第三次喷发，前两次喷发分别发生在今年1月和6月，吸引大批游客前去观看。基拉韦火山2018年的喷发导致700多幢民宅被毁。

今年8月，夏威夷毛伊岛发生严重野火火灾，造成115人死亡，是美国一个多世纪以来致死人数最多的野火。截至本月8日，仍有66人失踪。（刘江）

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