近日，外交部部长助理华春莹一条关于成都三色路的推特帖文引起了海外网友广泛关注。9月10日，巴基斯坦、印度尼西亚、越南等13国17名媒体记者在一份调查问卷中，给成都打出了9分的高分。到底发生了什么？让我们跟随“走读中国”活动的脚步去一探究竟。

“走读中国”中外网络媒体交流活动由国家互联网信息办公室网络传播局指导，中国公共外交协会、环球网联合主办。此次活动邀请来自巴基斯坦、东帝汶、马来西亚、尼泊尔、泰国、印度尼西亚、巴布亚新几内亚等13个国家的17名媒体记者深入走访四川成都和德阳两地，在三色路后备箱集市感受幸福成都的烟火气，在世界最长绿道边骑行边解锁公园城市的魅力，在5G全连接数字化工厂感受科技给生活带来的改变……

13国记者组团打卡三色路，探寻顶流夜市爆火秘密

大小各异的汽车后备箱摊位、趣味横生的条幅、或明或暗的灯光、芳香四溢的食物、川味十足的叫卖声……这是我们在环球网海外直播间看到的画面，成都的烟火气扑面而来。

9月7日，“走读中国”记者团加入由环球网举办的“百元数字人民币挑战成都美食”直播活动，在三色路夜市围观飞饼摊主表演“变脸”，品尝各国特色美食，体验数字人民币支付，参与“彩虹乒乓球”“投掷硬币”“套圈”等互动游戏……

“很方便，感觉有了它可以买到任何东西。”巴基斯坦《城市新闻网》高级记者阿里 阿巴斯（Ali Abbas）体验完数字人民币支付后赞不绝口。

三色路街区位于锦江绿道自行车专用道的核心区段，2021年绿道建成后市民们自发来此摆摊，形成了独具特色的“后备箱经济区”。值得一提的是，这里的很多摊主是白天另有工作的“上班族”，夜晚练摊纯属个人爱好。

直播过程中，一名简笔画摊位的摊主吸引了泰国记者蓬萨婉 乍如潘（Phonsawan Jarupan）和瓦努阿图记者玛丽-诺埃尔 瓦亚尼（Marie-Noelle Waiane）的注意。随着摊主的蜡笔挥舞，一幅幅神形俱备的小像快速出炉，让两位记者满意不已。聊天发现，这位摊主白天在设计公司上班，晚上出来给人画像训练技艺。

三色路街区如此吸引人的秘诀是什么？中交集团天航局党委工作部高级主管李廷跃表示，以前这里仅有一片树林和简陋小径，2020年，天航局接手锦江绿道截污干管（九眼桥-府城大道）项目，通过扩容截污管网、开展河道清淤、铺设市政绿道、增设休闲设施等方式改善了街区环境，成为如今集美食、运动、休闲、商业于一体的特色街区。

公园城市“迷倒”外媒记者，直播连连看让网友“过瘾”

“我从未在城市中见过这样规模的绿道！”9月8日上午，尼泊尔新闻网记者比拉特 高塔姆（Birat Gautam）在参与环球网“在熊猫之都骑行世界最大绿道系统”海外直播时感叹道。

直播记录下了外媒记者们骑行打卡世界规模最大的绿道系统——天府绿道核心“一轴”锦江绿道的全程：从鸟语花香的桂溪生态公园出发，在绿树掩映的婚姻登记所签订“城市婚书”，在亚洲最大单体建筑新世纪环球中心南侧湿地学习四川话，在锦城湖4号湖畔撞线……

中交天航局西南公司总经理李苗介绍，天府绿道规划总长约1.69万公里，成都大运会开幕前已累计建成各级绿道6500余公里，植入文旅体及科技设施3500余个，绿道服务半径覆盖率达95.88%。

“公园很棒，难以想象人们能建出这么美丽的地方，它们就像是自然生长的一样。”“如果有朋友来成都，我一定会推荐他们来这条世界级的绿色长廊。”骑行结束后，外媒记者们议论纷纷，与成都签订的“婚书”记录下了他们的心声：“誓愿此生携家眷挚友再访美丽蓉城！”

活动现场之外，直播在海外社交媒体平台掀起了关注的热潮，国资小新、中国常驻联合国代表团、中国驻英国大使馆、驻意大利大使馆、驻印度尼西亚大使馆、驻菲律宾大使馆、驻苏丹大使馆、驻埃及大使馆、驻墨西哥大使馆、驻阿根廷大使馆、驻特立尼达和多巴哥大使馆、驻马赛总领事馆、驻大阪总领事馆等逾20家官方账号转发点赞。

全球“云游”成都的网友们也掀起了打卡三色路和绿道的风潮。网友“Helen Davis”说：“成都！我已经准备好被你的热情和文化折服！”网友Alice Garlow说：“我听到三色路在呼唤我的名字！”

全球水资源难题咋解决？记者团在成都找到了答案

走访活动期间，成都下起了绵绵细雨，这让来自菲律宾、马来西亚、泰国、印度尼西亚等国家存在旱涝灾害困扰的记者们，对水资源监控和治理问题产生了浓厚的兴趣。

9月8日下午，记者团走进成都河湖保护和智慧水务中心，迅速被一块巨大的屏幕所吸引：成都多个易涝点的实时监测数据一目了然；历史数据保存完整，为今天的数据分析提供有力参考。

这是中交天航局为成都锦江流域量身打造的智慧流域管理平台，目前已接入约17万路大数据，汇聚数据2亿多条，可实现与成都市大数据平台、气象、水文等部门的数据共享，相当于在电脑上形成了一个1:1复刻的缩小版成都“水系分布图”。

突发的洪水能否被预测到？中交天航局西南公司副总经理张祎介绍：“我们通过实时监测流域内各区域水资源的总量、河水流速、泥沙含量等，对各区域洪水的全过程进行推演，一旦有某一项数值超过了防洪标准，系统就会自动进行预报、预警。”

如何应对世界性的水资源短缺问题？面对记者们连珠炮似的问题，相关负责人从容不迫地答道：“一是对现有水质不能作为饮用水使用的水库进行水质达标改造；二是加大再生水的循环利用，成都依托大量污水处理厂实现了水资源再生，可达到四类水质供灌溉、生活用水使用；三是中国沿海城市还会大力探索海水淡化措施，将海水转化为饮用水。”

外媒记者点赞“成都模式”，期待本国“抄作业”

在一份关于成都的调查问卷中，外媒记者们给成都打出了9分的高分，并表示成都治水模式对各自的国家非常具有借鉴意义。“宜居”“现代化”“可持续发展”成为记者们对成都印象的高频词汇。

巴布亚新几内亚《信使邮报》记者克劳迪娅 塔莉（Claudia Tally）对锦江边上的生态厕所“锦江阁”印象深刻。它配备了中国国内先进的污水处理系统，经过处理排出的水可直接排放或用于绿化浇灌，也可用于循环冲洗。她说：“如果世界各国都采用类似系统，人们将过上更加绿色环保的生活。”

“马来西亚常常会有暴雨和洪灾，成都的水治理有全天候的水情况状态监控系统，可以在灾害来之临前进行监测，这对我们国家的水治理有很大借鉴意义。”马来西亚《星洲日报》记者陈孝仁（Tan Xiao Ren）说道。

越南《越南之声》电台世界频道英语处副处长胡红幸（Ho Hong Hanh）说：“成都的规划者做得非常好，既有现代化的设施，也有智能化的生态系统。路过公园时，我看到市民们在跳舞、玩滑板和做运动。人们可以在这里过上可持续的生活，充分说明了这座宜居城市的魅力。”

(责编：贾文婷、徐祥丽)