新华社圣地亚哥9月11日电 （国际观察）“美国的手上沾满智利人的鲜血”——起底美国阴谋颠覆阿连德政府始末

新华社记者朱雨博

“我将以生命捍卫祖国的宝贵原则。”

1973年9月11日，智利首都圣地亚哥，在被政变军人包围的总统府，来自左翼阵营的智利总统萨尔瓦多·阿连德发表广播讲话，表达战斗到底的决心。当天晚些时候，总统府被攻占，阿连德殉职。

“这场政变翻开了智利历史上最黑暗的章节之一。”古巴拉丁美洲通讯社一篇报道这样评价。

今年9月11日是阿连德政府遭政变推翻50周年纪念日。半个世纪以来，许多历史研究和解密档案显示，美国在阻止阿连德上台和颠覆阿连德政府的过程中费尽心机、不择手段。今年也是美国提出“门罗主义”200年。长期以来，美国抱持霸权主义，操弄“民主自由”话术，利用政变干涉、经济制裁等手段，给拉美国家和人民造成深重苦难。如今，越来越多的拉美国家和人民正在觉醒，反对美国霸权干涉的呼声日益高涨。

“唯一有可能成功的机会是发动军事政变”

“很明显，要想阻止阿连德政府行使权力，任何形式的政治或宪法途径都不可能成功，唯一有可能成功的机会是在阿连德掌权之前或之后立即发动军事政变……希望情报站尽可能多地与有影响力的军方人物建立直接联系。”

1970年9月9日，美国中央情报局将一封秘密电报发给其在智利的情报站。此前，智利总统选举投票刚结束，左翼政党联盟人民团结阵线候选人阿连德得票第一，这令美国政府十分恼火。

美国政府对阿连德的打压可以追溯到1964年。这一年，在上届智利总统选举中落败的阿连德再次参选。彼时，美苏冷战正酣，视拉美为自家“后院”的美国政府不愿看到这名左翼领导人当选智利总统。

于是，美国秘密扶植阿连德的竞选对手，向阿连德对手的党派提供数百万美元竞选经费，并通过中情局资助智利右翼团体和媒体，发布大量攻击抹黑阿连德的信息，鼓动民众不要给他投票。

美国的干涉行动得偿所愿，阿连德在1964年的总统选举中落败。这些幕后操纵明显违背了美国一贯宣扬的“民主”说辞，但美国政客给出的荒谬理由是：美国干涉对智利造成的损害小于通过民选上台的左翼政府可能带来的危害。

1970年9月4日，智利举行总统选举，再次参选的阿连德得票第一，但未获得半数以上选票。按照法律规定，需由国会在得票前两名的候选人中投票选出总统。眼见拉美即将出现“第二个古巴”，惊慌失措的美国政府决定加大干涉力度，全力阻止阿连德在国会投票中获胜。9月15日，时任美国总统尼克松向中情局局长理查德·赫尔姆斯等人下达指示：“不要考虑风险，不要把大使馆牵扯进来，1000万美元可用资金，必要时再增加。全天工作，选派我们最好的人……让智利的经济痛苦尖叫，48小时内拿出行动计划。”

中情局拿出的方案是在智利策动军事政变。中情局后来解密的文件显示，美方当时向一些智利军官承诺，一旦他们发动政变，美国将提供除直接出兵之外的任何援助。时任智利陆军司令雷涅·施奈德坚决反对政变，因此成为中情局的“眼中钉”。1970年10月22日，他遭到一个与中情局有关联的团伙袭击，几天后不治身亡。美国此举弄巧成拙，震惊了智利全国，反对外国干涉的呼声高涨。在10月24日举行的国会投票中，阿连德以明显优势胜出，当选智利总统。

“任何影响美国利益的人都会自动成为其敌人”

智利作为拉美大国，其政局变化是地区政治重要的风向标之一。美国害怕阿连德通过民选方式上台的模式传播开来，带动拉美左翼浪潮兴起，挑战美国在拉美的霸权地位，因此美国在1970年首次鼓动政变的尝试失败后，决定从政治、经济、军事三方面一起下手削弱阿连德政府，为在智利推动政变创造条件。

政治层面，据美国《纽约时报》报道，美国政府曾拨款81.5万美元，用于在阿连德政府内各党派之间制造分裂。1970年至1973年间，中情局在智利一共花费超过800万美元，其中大部分用于资助右翼反对派团体组织的罢工、示威等活动。与此同时，在1964年智利选举中打磨成熟的中情局“黑色宣传机器”高速运转。智利记者维克托·埃雷罗搜集的资料显示，仅在1973年9月15日至11月3日间，中情局就通过各种渠道在智利国内外发表了726篇抹黑文章，指责阿连德想对媒体施加管控。

经济层面，美国政府为打击智利经济，一方面阻止世界银行和国际货币基金组织等国际金融机构向智利提供贷款，另一方面在国际市场上压低铜价，打击铜产品出口这一智利重要外汇来源。

军事层面，美国政府公布的《智利秘密行动1963-1973》报告显示，美国持续向智利军方提供援助，对智利军售额也保持在高位，同时还培训大批智利军官，在智利军队内培养亲美势力。

在美国一系列破坏打压手段的作用下，到1973年政变发生前夕，阿连德政府已陷入困境：政府内部分裂严重，国内物价飞涨、抗议频发，军队内部也愈发不稳定。最终，在这一年的9月11日，时任智利陆军司令奥古斯托·皮诺切特发动政变，推翻了阿连德政府。

“如果没有美国的支持与资金援助，智利反对派的势力不会那么强。”智利历史学家维克托·布朗吉耶告诉新华社记者。智利学界普遍认为，美国的干涉为智利军队发动政变创造了条件，导致了阿连德政府的垮台。

此后，长达17年的军政府统治给智利造成了巨大伤害。智利官方数据显示，这一时期，智利有超过4万人因政治原因被捕，3000多人死在秘密警察手中或失踪，至少有20万人被迫流亡海外。对此，美国难辞其咎。正如英国《卫报》一篇文章所说：“美国的手上沾满智利人的鲜血。”

智利共产党众议员路易斯·奎略说，美国的干涉“深刻改变了智利的历史进程，违反国际法对各国选择其政治、社会制度权利的保护，是对人权的系统性侵犯”。智利前参议员亚历杭德罗·纳瓦罗说：“美国从来都不关心美洲人民的民主，只关心自己的经济和政治利益。美国将智利和拉美国家都视为自己的‘财产’，任何影响美国利益的人都会自动成为其敌人。”

“门罗主义”是帝国主义强权政治

阿连德的悲剧充分暴露了美国的虚伪与霸道。拉美地区的历史证明，当一些国家的政府不合美国之意，华盛顿的政客们就会毫不犹豫地策划鼓动政变，甚至手持屠刀亲自上场。

1915年，海地发生动乱，美国以“保护侨民”为由出兵海地，对该国实施全面控制，直至1934年才撤军。20世纪50年代初，危地马拉政府推行土地改革，将美资联合果品公司的闲置土地分给无地农民。美国政府在联合果品公司游说下，扶持卡斯蒂略·阿马斯发动政变推翻了政府。

美国的种种行径在拉美激起不满。近年来，拉美国家反对美国霸权的意志越来越强烈：2022年3月，巴拿马政府宣布将每年12月20日定为“全国哀悼日”，以纪念美国1989年对巴拿马军事行动中的遇害者；今年1月拉美和加勒比国家共同体峰会期间，与会领导人共同敦促美国结束对古巴的长期封锁；6月，尼加拉瓜总统奥尔特加向联合国秘书长古特雷斯致信，要求美国支付超过120亿美元的赔偿款，履行国际法院20世纪80年代对美国资助尼加拉瓜内战一事作出的判决。

玻利维亚前外长费尔南多·瓦纳库尼日前接受新华社记者采访时指出，200年来，美国抱持“门罗主义”，将拉美视为“后院”，以霸权主义和干涉行径阻碍拉美国家发展，攫取拉美地区资源。

“‘门罗主义’的本质是干涉拉美国家，在拉美推行霸权主义，”瓦纳库尼说，“美国悍然干涉拉美国家内政的事例200年来不胜枚举。这完全就是帝国主义的强权政治，它注定会走向失败，因为越来越多的国家希望自主决定自己的民主、经济模式和国家治理模式。”（参与记者：赵凯、廖思维、吴昊）

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