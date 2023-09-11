9月10日现场，中国驻蒙古国大使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙致辞。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托9月10日电 （记者霍文）9月10日，由乌兰巴托中国文化中心、丰子恺研究会、桐乡市文化和广电旅游体育局主办，桐乡市丰子恺纪念馆、桐乡市丰子恺研究会承办的丰子恺艺术展在乌兰巴托中国文化中心开幕。中国驻蒙古国大使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙、原文化参赞王大奇、丰子恺研究会会长丰羽、丰子恺研究会首席顾问胡政、蒙古国文联协会会长达瓦苏荣、“人民画家”东不勒等中蒙嘉宾60余人出席开幕式。

李峙在致辞中表示，丰子恺是中国现代著名画家、散文家、美术教育家、音乐教育家、漫画家、书法家和翻译家，以中西融合画法创作漫画以及散文而著称，他为中国现代漫画的发展奠定了基础。本次艺术展展出了丰子恺高仿艺术作品60件，以及丰子恺、丰一吟翻译的《蒙古短篇小说集》，希望通过展览让蒙古国观众了解这位中国现代伟大艺术家，增进对中华文化的了解，以艺术为媒，深度感知一个全面、真实、立体的中国，进一步促进两国民心相通。

胡政在致辞中表示，丰子恺研究会致力于丰子恺文化艺术传承传播。本次展览将使参观者欣赏到丰子恺大师艺术创作的巨大成就。同时展出丰子恺在上世纪五十年代翻译出版的蒙古国著名作家达木丁苏伦短篇小说集的三个版本，小说集把三位世界著名艺术家连在了一起，他们是蒙古国作家达木丁苏伦、苏联作家高尔基和中国艺术家丰子恺。这是中蒙友好文化艺术交流的宝贵成果。相信此次展览将为推动中蒙文明交流互鉴和文化艺术交流作出应有贡献。

丰羽作为桐乡市文化顾问，向与会者简要介绍了祖父丰子恺出生地浙江桐乡的历史和近些年发生了翻天覆地的变化。丰羽表示，在桐乡市的大街小巷、高铁站都会看到他的祖父丰子恺的作品，这已经成为城市的一张文化名片。希望蒙古国朋友有机会去丰子恺的故乡作客，感受中国江南小桥流水的独特风貌和发展变化。

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